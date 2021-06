Motorola presenteert Moto G Stylus 5G

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd, waarover we eerder al informatie voorbij zagen komen. De fabrikant heeft de Moto G Stylus 5G gepresenteerd. We praten je erover bij.

Moto G Stylus 5G

Motorola heeft het portfolio van haar uitgebreid met een nieuwe telefoon. De Moto G-familie heeft de Moto G Stylus 5G als familielid erbij. Eerder verscheen er al een Moto G met een pennetje, maar die bood geen ondersteuning voor het 5G-netwerk, dat is nu dus anders. Het pennetje is aan de onderkant weggewerkt. Deze kun je uit de behuizing klikken.

De smartphone verschijnt met 6,8 inch 1080p Full-HD+ beeldscherm. De smartphone wordt aangedreven door een Snapdragon 480 chipset, 6GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van een riante 256GB. De 5000 mAh accu kan met 10W worden opgeladen en er is een quad-camera. Deze camera biedt een 48MP hoofdsensor, 8MP groothoeklens, 5MP macrolens en een 2 megapixel dieptesensor. De fabrikant geeft het toestel uiteraard Android 11 mee, samen met de My UX skin die we kennen van andere telefoons van het merk.

Vooralsnog is de Moto G Stylus 5G alleen voor de VS aangekondigd. Daar komt het toestel op de markt voor 400 dollar. Zodra we meer informatie hebben over een komst buiten de VS, houden we je op de hoogte.