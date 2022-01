De vergeten telefoon: Sonim Land Rover S1 uit 2009

Zegt de merknaam Sonim je nog wat? Enkele jaren geleden bracht het merk meerdere robuuste toestellen uit. Echt robuuste toestellen, waaronder de Sonim Land Rover S1, welke samen met het automerk aangekondigd werd.

Sonim Land Rover S1

Robuuste telefoons zijn er in verschillende soorten en maten. Nu zijn er ook smartphones die robuust zijn, waaronder van Cat, Ruggear, Samsung en Motorola, maar vroeger waren er meer merken actief. Nokia had bijvoorbeeld wat robuuste toestellen, en ook Sonim was hierin een belangrijke speler. Dat zagen we terug in het jaar 2009 toen het merk de Sonim Land Rover S1 presenteerde, samen met het gelijknamige automerk. Het was één van de vele toestellen die ik destijds voor GSM Helpdesk heb mogen testen.

De telefoon werd niet in een traditionele doos verkocht, maar in een soort gereedschapskist. Samen met een handleiding op CD-rom, een soort schroevendraaiertje waarmee de achterkant geopend kon worden en een clip en houder om de Sonim aan je broek te hangen.

De Sonim Land Rover S1 was uitgerust met een 1,8 inch beeldscherm met een resolutie van 200 x 176 pixels. Aan de zijkanten van het toestel zaten dikke rubberen stootranden die het toestel tegen de nodige ellende moesten beschermen. Het was een dik toestel met aan de achterzijde een 2 megapixel camera. Hiervan was de kwaliteit (buitenshuis) boven verwachting.

Robuust

Robuust was de telefoon op meerdere manieren. Zo kon het toestel tegen modder, stof, rook en flinke temperatuurverschillen van -20 tot +55 graden. Verder was ook water geen probleem voor dit toestel van Sonim. De telefoon voldeed aan de militaire MIL-810F certificering en kon je ook met gemak laten vallen. Dankzij de grote toetsen kon je het toestel goed met handschoenen aan gebruiken.

Sonim bracht dus de Land Rover-versie van deze telefoon uit. Echter was het toch net wat meer marketing. Geen hele theme-packs of ronkende motoren in de ringtones. Het enige Land Rover aan deze telefoon waren de acht wallpapers die ingesteld konden worden als achtergrond. Er was een 1850 mAh accu die een standbytijd kent van 1500 uur en 18 uur spreektijd. Met GPS uitgeschakeld was anderhalve maand standby mogelijk, zo wist de telefoonfabrikant te melden.

Ervaringen

Het toestel viel positief op door bijvoorbeeld de garantie, Sonim gaf op de Land Rover S1 drie jaar garantie, waar doorgaans een periode van twee jaar werd gehanteerd. Verder was hij echt erg robuust, en had het toestel een goede speaker. Deze speaker was nodig zodat het boven herrie op bijvoorbeeld de bouwplaats uit kon komen. De toetsenblokkering kon wel beter; zo werkte deze niet voor de rechtertoets, waarmee je vanuit ‘vergrendeling’ de zaklamp in kon schakelen. Deze kon dus ongemerkt altijd in je zak blijven branden.

De Sonim Land Rover S1 verscheen in Nederland voor een bedrag van 399 euro. Voor dit geld had je de keuze uit de kleuren oranje en zwart. Overigens was het toestel identiek aan de Sonim XP3, alleen was deze dus in Land Rover editie.



Sonim Land Rover S1 samengevat in 3 punten: