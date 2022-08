Postzegelcode in PostNL app: zo werkt het alternatief voor de postzegel

Je wilt snel even een familielid, vriend of collega een kaartje sturen, maar je hebt geen postzegels in de buurt. Met de Postzegelcode van PostNL is dit geen probleem. Hoe dit werkt, leggen we je uit in dit artikel.

Postzegelcode van PostNL

Iemand feliciteren, een hart onder de riem steken of zomaar een kaartje sturen? Altijd leuk. Wel zo handig als je dan postzegels in huis hebt. Heb je die niet? Dan hoeft dat geen probleem te zijn. Het enige dat je nodig hebt is de PostNL app. Je kunt dan namelijk gebruik maken van de Postzegelcode. In dit artikel leggen we je uit, hoe je dit kunt gebruiken en wat je ermee kunt.

De Postzegelcode is een alternatief voor de postzegel. Op de plek waar je normaal de postzegel plakt op een envelop of ansichtkaart, schrijf je nu de negencijferige code die je gegenereerd krijgt, bestaande uit letters en cijfers. Je kunt de Postzegelcode eenvoudig aanmaken via de app van PostNL. Heel handig; je kunt de postzegelcode ook gebruikn voor een poststuk naar het buitenland. Wil je een kaart sturen naar een vriend in Zweden, een brief sturen naar je familie in Spanje of dergelijke, dan hoef je dus niet meer eerst naar het postkantoor voor internationale postzegels. Via de applicatie kun je meerdere postzegelcodes in ‘je winkelwagen’ doen en alles in één keer op het einde afrekenen. Goed om te weten; de postzegelcode is na aanschaf vijf dagen geldig, binnen die vijf dagen moet je het poststuk dus wel in de brievenbus doen. Dit is mede als beveiliging zodat er door kwaadwillende niet zomaar een code gegokt kan worden.

Hoe koop je een postzegelcode? Dat leggen we uit via onderstaande stappen;