PostNL app werkt vanaf nu ook in België

PostNL is niet alleen in Nederland te vinden, maar ook in België. De applicatie van PostNL werkt nu ook in België na de laatste update. Het volgen van pakketten wordt hiermee mogelijk gemaakt.

PostNL app voor België

De applicatie van PostNL is een handige toepassing voor als je in Nederland woont. Je kunt niet alleen zien wanneer de pakketbezorger voor je deur staat met je aankoop bij een webshop, ook je post kun je direct in de app bekijken. Met de functie ‘Mijn Post‘ kun je namelijk, indien je jezelf hiervoor hebt aangemeld, zien welke briefpost er naar je onderweg is. Zo kun je alvast peentjes zweten als je een brief ziet van het CJIB bijvoorbeeld.

Een nieuwe update wordt nu uitgerold via de Google Play Store voor de PostNL app. Met de nieuwste versie van de applicatie kunnen de Belgen ook de app gebruiken, want deze is nu geschikt gemaakt voor België. Je hebt in de PostNL app een compleet overzicht van de pakketten die onderweg zijn. De Mijn Post functie werkt niet in België.