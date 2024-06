PostNL app brengt je contact met bezorger: waar is je pakketje?

Waarschijnlijk een veelgestelde vraag bij PostNL: “Waar is mijn pakketje”. Vanaf nu kan de PostNL app je antwoord geven op deze vraag, door je in contact te brengen met de bezorger.

Contact met de bezorger

Wanneer je thuiskomt na een dag werken en je weet dat je de pakketbezorger hebt gemist, ben je misschien wel benieuwd waar nou je pakketje is gebleven. Niet altijd is even duidelijk waar het pakketje nou ligt, of dat het juist naar een PostNL punt onderweg is. Met ‘Navraag doen bij je bezorger’ wil PostNL je helpen met het duidelijk krijgen waar je pakket is.

Hoe werkt het? Via het duimpje omhoog of omlaag bij de track en trace van het pakket, kun je navraag doen bij de bezorger. Je kunt ook direct chatbot Daan gebruiken met de optie ‘Navraag bij bezorger’. De chatbot zoekt vervolgens de bezorger op van het pakketje. De pakketbezorger geeft tijdens zijn bezorgronde antwoord op de vraag waar het pakket is. Binnen twee uur krijg je per mail antwoord op de vraag.

Je kunt alleen bij de bezorger navraag doen, op de bezorgdag van het pakket zelf. Dit kan alleen als de bezorger nog aan het werk is, doe je dit buiten dit moment, dan zal de klantenservice je terugbellen. Na de bezorgdag kun je geen navraag meer doen bij de bezorger.