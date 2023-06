PostNL app krijgt ‘Pakketmaatjes’: dit kun je met de nieuwe functie

Ben je aan het kijken in de PostNL app of er nog pakketjes of brieven onderweg zijn? Dan kun je stuiten op de functie ‘Pakketmaatjes’. Hiermee wordt het aannemen van pakketten makkelijker gemaakt.

Pakketmaatjes in PostNL app

PostNL heeft een nieuwe functie toegevoegd aan de PostNL app. Middels een server-side update is de optie ‘Pakketmaatjes’ toegevoegd. Deze optie vind je onderaan op de startpagina van de applicatie. Het doel van de functie is dat je minder snel de pakketbezorger misloopt. Je kunt namelijk aan je eigen account een Pakketmaatje toevoegen. Degene die je dan toevoegt, ziet ook welke pakketjes er naar je onderweg zijn. Houd daar dus rekening mee als je cadeaus aan het bestellen bent.

In de PostNL app vind je dus onderin beeld de optie om een Pakketmaatje toe te voegen. Diegene dient dan wel over een PostNL account te beschikken. Wanneer dit is gebeurd, krijgt de uitgenodigde een mailtje met het verzoek de uitnodiging te accepteren. Als dit is gebeurd, krijgt de ander alle pakketjes te zien. Zij kunnen er echter ook voor kiezen om dit weer uit te zetten. Degene die de uitnodiging heeft uitgestuurd kan de uitnodiging ook weer intrekken.

Goed om te weten is dat je niet per pakket aangeeft of de ander hem wel of niet ziet. De functie is vanaf nu beschikbaar in de PostNL app.