PostNL app geeft persoonlijk jaaroverzicht 2022: hoeveel pakketjes kreeg je?

In de PostNL app kun je vanaf nu terecht voor een leuke, nieuwe feature. Er is het jaaroverzicht van 2022, waarbij je direct ziet hoeveel pakketjes eigenlijk afgeleverd zijn in het afgelopen jaar.

PostNL app met jaaroverzicht

We hebben al aardig wat jaaroverzichten voorbij zien komen, en ook PostNL doet nu vrolijk mee. Het postbedrijf geeft je een overzicht met hoe je het in het afgelopen jaar hebt gedaan. Het gaat daarmee om een overzicht van de pakketjes die je aan hebt genomen. Hoeveel pakketjes heb je ontvangen en hoe goed doe je het in de buurt?

Het PostNL jaaroverzicht vind je terug onderaan in de app. Je kunt dit herkennen aan het blauwgekleurde pakketje. Vervolgens start het overzicht met de statistieken over jou. Als eerst krijg je te zien hoeveel pakketjes er afgeleverd zijn op je adres. Daarnaast zie je je positie ten opzichte van de rest van de buurt. PostNL laat ook zien in welke maand de meeste pakketjes bij je werden afgeleverd, hoe vaak het bij de buren werd bezorgd en hoeveel keer je de bezorging hebt aangepast en het bijvoorbeeld bij een PostNL punt werd geleverd.

Je kunt het jaaroverzicht vanaf nu gebruiken in de PostNL app.