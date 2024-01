PostNL app geeft jaaroverzicht van 2023: hoeveel pakketjes kreeg jij?

Van verschillende apps en diensten kennen we de lijstjes. Hoevaak de pakketbezorger bij jou voor de deur heeft gestaan, zie je nu met het PostNL jaaroverzicht van 2023.

Jaaroverzicht van PostNL

Nieuw in de PostNL app is je persoonlijke jaaroverzicht die je vanaf nu kunt raadplegen. Vorig jaar kwam PostNL al met een jaaroverzicht. Dit jaar is dat niet anders, en kun je zien hoeveel keer in 2023 de koerier voor de deur stond. De functie is vanaf nu beschikbaar in de PostNL app. Daarbij krijg je nog meer gegevens te zien. Want wat was je populairste maand, en bestel je meer dan anderen in je buurt?

Je persoonlijke jaaroverzicht van PostNL vind je op het startscherm van de applicatie, wanneer je iets naar beneden scrolt, onder het kopje ’tips’. Je ziet in de melding staan of jij de pakjeskampioen van je buurt was. Daar kom je met het overzicht achter. Stap voor stap krijg je de statistieken te zien van ‘Fred Pakket’. Je ziet in het overzicht in welke maand je de meeste pakketjes ontving, gevolgd door het aantal pakketten dat in 2023 bij je is afgeleverd. In de volgende slide zie je op welke plek je staat van de PostNL-accounts op dezelfde postcode.

Aan het eind van je jaaroverzicht kun je de hoogtepunten van je PostNL jaaroverzicht delen met anderen. De functie is vanaf nu beschikbaar voor iedere gebruiker.