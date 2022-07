PostNL stopt met niet-thuisbriefje vanaf vandaag: dit moet je weten

Het werd even geleden al aangekondigd, en vanaf vandaag is het dan zover. PostNL laat geen niet-thuisbriefje meer achter als je niet thuis bent.

PostNL niet-thuisbriefje

PostNL neemt afscheid van het bekende niet-thuisbriefje. Wanneer de pakketbezorger een pakket af komt leveren, en je niet thuis bent, krijg je dus geen briefje meer in brievenbus. Op dit bekende briefje stond altijd of het pakketje bij de buren was afgegeven, of bij een PostNL punt. In de afgelopen tijd zijn er proeven gedaan om het briefje te vervangen door de PostNL app.

In april werd de datum van 1 juli al genoemd, waarop er gestopt wordt met de PostNL briefjes als je de pakketbezorger hebt gemist. Alle communicatie over je pakket verloopt voortaan digitaal, dus via de website van PostNL of nog handiger; met de PostNL app. Hiervoor log je in met je account. In een paar stappen heb je een PostNL-account aangemaakt en krijg je gelijk alle informatie over je pakket.

In de afgelopen tijd heeft PostNL bij het briefje van een gemiste bezorgpoging, al mensen geïnformeerd middels briefjes dat deze pakketbriefjes gingen verdwijnen.