PostNL voegt pakketgame weer toe aan PostNL-app: zo speel je het

Open je de PostNL app, dan kun je vanaf nu weer een spelletje spelen in de applicatie. Vorig jaar zagen we de Pakketgame al terug in de app, en ook dit jaar kun je weer met de bus op pad en zoveel mogelijk pakketjes pakken.

Pakketgame in PostNL app

Vorig jaar kwam PostNL met een update voor de PostNL app. Hierbij werd een spelelement toegevoegd aan de applicatie. Het was de PostNL Pakketgame. Dit spel hoef je niet te missen dit jaar, want de ontwikkelaars van de PostNL app hebben opnieuw het spel toegevoegd aan de applicatie. Hiermee kun je weer wat tijd doden door zoveel mogelijk pakketjes te pakken.

De Pakketgame van PostNL is terug te vinden als optie in de app zelf, via een melding, maar ook op een andere manier te bereiken. Hiervoor sleep je het scherm van boven naar beneden, en tik je op het laad-icoontje van het PostNL-busje. Vervolgens opent het spel en kun je aan de slag. Het doel is om zoveel mogelijk pakketjes te pakken, door ‘te springen’ met het busje. Hiervoor is een tik op het scherm voldoende. Obstakels op de weg moet je wel ontwijken, anders moet je opnieuw beginnen. Je behaalde score kun je aan het eind delen met de rest van de wereld.

Je kunt de Pakketgame vanaf nu terugvinden in de PostNL app.