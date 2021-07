PostNL app met nieuwe test: chatten met de bezorger

In de PostNL app kan het zomaar zijn dat je een nieuwe functie tegenkomt. Op de redactie zien we namelijk een functie terug, waarmee je kunt chatten met de bezorger van je pakket. De functie lijkt nu getest te worden onder een groep gebruikers.

Chatten met PostNL-bezorger

PostNL voert met regelmaat nieuwe functies toe. Echter worden functies die getest worden, niet altijd breed beschikbaar gesteld. Sommige functies worden dat wel, en zijn erg handig in het dagelijks gebruik. Zo werd een poos geleden ‘Mijn Post‘ uitgerold, waarmee je precies kunt zien welke poststukken er naar je onderweg zijn. Nu is het tijd voor een nieuwe functie die getest wordt; chatten met de pakketbezorger.

Bij je pakketoverzicht met ontvangen pakketten, is een venster te zien met extra opties. Een poos geleden was daar al de optie voor het simpel retour sturen; nu komt daar de optie bij om een bericht achter te laten voor de bezorger. Onder de naam van het pakket zie je, als je tot de gelukkigen behoort, een knop met ‘Start chat’. Je ziet vervolgens een chatvenster tevoorschijn komen en je kunt er een bericht achterlaten voor de koerier. Het is dus niet een één-op-één chat, maar wel een mogelijkheid om bijvoorbeeld een schouderklopje achter te laten voor de bezorger.

De functie is bij ons zichtbaar, maar is niet breed beschikbaar. Het gaat in eerste instantie om een test. Pas daarna zal besloten worden of de functie zijn doel heeft bereikt en of hij daarmee überhaupt breed beschikbaar komt voor iedereen.

Fotobron bovenaan artikel: PostNL