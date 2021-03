PostNL app helpt je met het snel retour sturen van een pakket

PostNL heeft de eigen PostNL app voorzien van een verbetering. Gebruikers moeten binnenkort nog sneller hun pakket retour kunnen sturen naar bijvoorbeeld een webshop. Daarbij zijn er enkele andere verbeteringen doorgevoerd.

PostNL: retour via app

In de nieuwste versie van de PostNL app krijgen gebruikers de mogelijkheid om een pakket ‘simpel retour te sturen’. Wanneer deze optie aangetikt wordt, krijg je verschillende opties te zien. Zo kan aangegeven worden dat je een pakketje retour wilt sturen aan de deur. De pakketbezorger die dan een pakket voor jou komt brengen, kan het te retourneren pakket terugnemen. Via de applicatie zie je hoe je dit moet fixen. Ook kun je ervoor kiezen om een pakket te retourneren via een PostNL-punt. Je wordt dan gelijk naar de kaart gestuurd, waarop je de PostNL-locaties te zien krijgt.

Nieuw is dat je ‘Retour op afspraak’ kunt aantikken in de app. Dit is een feature die binnenkort beschikbaar zal komen in de PostNL app. Het wordt dan mogelijk om een afspraak in te plannen waarop de pakketbezorger het te retourneren pakket komt ophalen. Dit staat volgens PostNL nog wel in de kinderschoenen en er wordt gekeken naar feedback van gebruikers. Er wordt onder andere gevraagd naar wat gebruikers zouden willen betalen voor deze service. Daarbij is PostNL benieuwd naar hoe groot het ophaaltijdvak mag zijn. Het is niet bekend wanneer en of deze functie definitief beschikbaar komt.