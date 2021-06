PostNL app 7.7 laat direct inklaringskosten betalen voor buitenlandse pakketjes

Vanaf 1 juli worden je pakketjes uit het buitenland mogelijk wat duurder, bijvoorbeeld je Aliexpress pakketje. De PostNL app heeft een update gekregen die je direct de inklaringskosten laat betalen.

PostNL app: inklaringskosten betalen

De applicatie van PostNL is voorbereid op de wijziging in de regelgeving rondom pakketjes uit het buitenland. Vanaf nu kun je namelijk de inklaringskosten betalen, direct vanuit de app. Door gewijzigde EU-regelgeving moet je over een pakketje van buiten de EU, zoals bij Aliexpress, altijd BTW betalen. Aliexpress heeft al laten weten dit bij het afrekenen zelf te berekenen, waardoor je niet te maken krijgt met inklaringskosten, maar het kan zomaar zijn dat jouw buitenlandse webwinkel dat (nog) niet doet. Het gaat om pakketjes van buiten de EU.

Tot nu toe betaalde je alleen inklaringskosten als je bestelling onder het bedrag van 22,00 euro lag. Vanaf 1 juli dien je sowieso inklaringskosten te betalen. Bij bestellingen van boven de 150 euro dien je ook invoerrechten te betalen. PostNL dient het pakket namelijk aan te geven bij de douane, en die kosten worden doorberekend aan jou, samen met de afhandelingskosten.

De kosten die PostNL berekent, zijn afhankelijk van verschillende factoren. Betaal je online, dan kost het bij een pakketwaarde tot 150,00 euro, je 4,00 euro. Betaal je bij een PostNL punt, dan kost het je 7,00 euro. Is de waarde van het pakket meer dan 150 euro, dan betaal je 10,00 euro (online) of 13,00 euro (bij een PostNL punt). Wanneer een pakket naar je toe onderweg is, krijg je van PostNL een betaalverzoek. Wanneer je die hebt betaald, komt het pakket jouw kant op. Betaal je niet, dan krijg je ook je pakket niet. Je kunt dus ook betalen via de PostNL app.

Krijg je een mailtje van PostNL dat je moet betalen voor je pakket. Let dan heel goed erop of deze echt van PostNL afkomstig is. Eventueel kun je dit checken in je PostNL-account; op de website en in de app. We vermoeden dat oplichters misbruik zullen maken van deze nieuwe regelgeving!