PostNL voegt Easter Egg spel toe aan app: de Pakket Game

In afwachting tot de deurbel gaat en de pakketbezorger voor de deur staat? Met de nieuwste update van de PostNL app kun je een Easter Egg vinden en zo een leuk vermakend spelletje starten: de Pakket Game.

Easter Egg in PostNL app

Met de nieuwste update van de PostNL app kun je voortaan een spelletje spelen en direct de tijd doden. In het spel moet je zoveel mogelijk pakketjes zien te pakken, terwijl je de obstakels moet ontwijken. Raak je wel een obstakel op de weg, dan houdt het spel helaas op en moet je opnieuw beginnen. Wel kun je na je rit je score delen met de rest van de wereld. Het spel is beschikbaar in de nieuwste versie van de applicatie, die vanaf nu uitgerold wordt via de Google Play Store.

Het spel is niet terug te vinden in het menu, maar kun je op een andere manier snel openen. Hiervoor hoef je alleen maar te schudden met je telefoon, waarna een PostNL busje van links naar rechts over het scherm rijdt. Vervolgens tik je op het busje en kan het spel beginnen.

De nieuwste update brengt ook nog een kleine verbetering. Gebruikers met Android 11 kunnen vanaf nu weer een foto maken voor een fotokaart. Door een bug was het alleen mogelijk een foto in te laden vanuit de galerij. Dat probleem is dus nu weer verholpen. De update voor de PostNL app kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.