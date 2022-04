PostNL stopt definitief met ‘Pakketbezorger gemist’-briefjes

Het is definitief over en uit met de papieren ‘Pakketbezorger gemist’-briefjes, die je bij een gemiste bezorgpoging in de brievenbus kunt vinden. PostNL laat weten dat huishoudens enkel nog digitaal geïnformeerd gaan worden over hun pakket.

Geen briefjes meer van PostNL

In de afgelopen tijd heeft PostNL proeven gedraaid met het vervangen van papieren briefjes over een gemiste bezorgpoging, door de PostNL app. De proeven zijn succesvol gebleken, en nu heeft het postbedrijf bekend gemaakt dat vanaf 1 juli definitief overgestapt wordt op de digitale manier van communiceren over je pakket. Vanaf die datum wordt alle informatie over de locatie van het pakket per mail gestuurd, of in de PostNL app getoond. Deze informatie kan gekoppeld worden aan het PostNL-account.

PostNL laat weten dat in de komende maanden een campagne zal lopen om mensen bewust te maken van deze verandering. Met deze stap wordt volgens het bedrijf 70.000 kilo papier, per jaar bespaard, wat gelijk staat aan 206 esdoornbomen, daarbij scheelt het tijd voor de pakketbezorger. Volgens PostNL wordt 9 procent van de pakketten afgeleverd bij de buren of een PostNL-locatie.