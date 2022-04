PostNL app test nieuw ontwerp met Overzicht-tabblad

De PostNL app krijgt een ander design. Het nieuwe ontwerp van de applicatie wordt getest in een bètaversie, wij geven je de eerste indruk.

PostNL app in het nieuw

De applicatie van PostNL wordt in een nieuw jasje gestoken. Het gaat niet om enorme veranderingen, maar wel verschillende verbeteringen die moeten leiden tot een nog prettig bruikbare app. Nieuw is het tabblad ‘Overzicht’, dat toegevoegd is aan de applicatie. Daarmee heb je in één overzicht direct helder welke pakketjes er onderweg zijn naar je. Het scherm met een pakket dat onderweg is, is ook vernieuwd met duidelijke stappen van welke weg het pakket heeft afgelegd.

Een kleine wijziging zien we ook terug op het startscherm van de PostNL app. Deze laat duidelijker zien welke aankomende bezorgmomenten er komen. De verbeteringen voor de PostNL app worden als eerst getest in de bètaversie. Pas wanneer alles goed is bevonden, zal de update naar iedereen uitgerold worden.

Gisteren schreven we al dat PostNL definitief stopt met de papieren briefjes, wanneer je de pakketbezorger gemist hebt.