De vergeten telefoon: Motorola C200 uit 2003

In 2003 kwam het merk Motorola met een nieuwe telefoon op de markt. We konden kennis maken met de Motorola C200, een telefoon met een vrij saai, eentonig design. Toch scoorde de fabrikant met dit toestel. We bespreken de Motorola C200 in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Motorola C200

Motorola is nu vooral bekend van de G- en Edge-serie, het merk bracht vele jaren geleden ook al telefoons uit. Een voorbeeld hiervan is de Motorola C200, een telefoon die verscheen in het jaar 2003. Het toestel was voorzien van een saai, eentonig design, maar wel met een eenvoudig ontwerp dat goed in de smaak viel bij de kopers. Motorola’s C200 is de op twee na best verkochte mobiele telefoon van het bedrijf. Vooral het stevige ontwerp werd geroemd door de gebruikers.

De Motorola C200 had op zich zelf niet veel te bieden. Het was allemaal recht toe, recht aan. Dit resulteerde in een toestel met een klein, monochroom scherm dat een grootte had van 64 x 98 pixels. Het scherm kon maximaal vijf lijnen tonen en had een beeldverhouding van 3:2. De Motorola C200 was 20 millimeter dik, 105 millimeter lang en 44 millimeter breed. Onder de behuizing was ruimte voor een 700 mAh accu die het bij velen erg lang uithield.

Zoals gezegd had de Motorola C200 weinig te bieden verder. Geen Bluetooth, camera of bijzonderheden. Hoewel, geen bijzonderheden… de C200 was voorzien van drie verschillende spelletjes, waaronder Snake. Juist zo bekend van Nokia. Motorola bracht de Motorola C200 uit in verschillende kleuren. Zo zagen we hem in het blauw, paars, geel, zilver en zwart.



Motorola C200 samengevat in 3 punten