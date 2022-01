Hoe scan je een QR-code: uitgelegd in 3 stappen

Al sinds jaar en dag zien we ze voorbij komen in het dagelijks leven; QR-codes. Maar wat kun je ermee en hoe scan je een QR-code?

De QR-code

In de jaren negentig werd de QR-code bedacht door een Japans bedrijf. Dit bedrijf bedacht deze andere vorm voor de streepjescode voor het identificeren van auto-onderdelen in het productieproces. Inmiddels zien we de QR-codes op veel plekken tegenkomen; in tijdschriften, op stations, op verpakkingen en op vele andere plaatsen.

De afkorting QR staat voor Quick Response, ofwel ‘Snel antwoord’. En dat is precies waar de QR-code voor staat. Je kunt met je smartphone deze codes scannen, om snel aanvullende informatie te krijgen. Denk aan bijvoorbeeld het krijgen van achtergrondinformatie over een bepaald onderwerp.

Hoe scan je een QR-code?

Niet voor iedereen is het even duidelijk hoe een QR-code gescand kan worden. We helpen je bij DroidApp graag met het uitleggen hoe je een QR-code kunt scannen. Dit kun je eenvoudig doen in 3 stappen.

Download Google Lens uit de Google Play Store, als deze app nog niet geïnstalleerd is op je smartphone. Deze app kun je downloaden uit de Play Store via de Play Store-button onder dit bericht. Open de app en kies bovenin de app voor ‘Zoeken met je camera’. Richt vervolgens je camera op de QR-code en tik op het grote vergrootglas. Onderin beeld vind je de opties, zoals het openen de website, het kopiëren van de URL of het delen van het resultaat. Maak je keuze en tik bijvoorbeeld op de website. Je wordt dan doorgestuurd naar de website achter de QR-code.

Aandachtspunten

Niet elke QR-code is zomaar met de Google Lens app te scannen. Denk aan bijvoorbeeld een QR-code voor een betaling, zoals die bij de ING app. Die scan je niet met deze app, maar met de app van je bank zelf. Ook een QR-code van de CoronaCheck app, is niet te scannen met de Google Lens app, omdat er een beveiliging tussenzit. De CoronaCheck QR-code is alleen te scannen met de CoronaCheck app. Daarbij is het raadzaam alleen QR-codes te scannen die je vertrouwt. Sommigen kunnen misleidend zijn.