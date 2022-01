De vergeten smartphone: Razer Phone

In ‘De vergeten smartphone’ behandelen we vele bekende, en minder bekende smartphones uit verschillende jaren. Nu nemen we je mee in een uitgebreide editie van ‘De vergeten smartphone’ en vertellen we je alles over de Razer Phone.

Razer Phone

In de rubriek ‘de vergeten smartphone’ zijn al diverse gaming phones voorbij gekomen. Na de Nokia N-Gage en Sony Ericsson Xperia Play wil ik vandaag stilstaan bij de Razer Phone. Door dit toestel kwam de race voor de ultieme gaming phone echt op gang. Alle reden om stil te staan bij de Razer Phone.

Razer is geen onbekende naam in de gaming community: het bedrijf produceert en verkoopt al jaren accessoires voor gamers, variërend van koptelefoons en toetsenborden tot microfoons en laptops. Min-Liang Tan, de CEO van Razer, wilde een nieuw segment aanboren: mobile gaming. Dat is ook niet zo vreemd als je nagaat dat game-ontwikkelaars in 2016 ruim 100 miljard dollar verdienden met mobiele games. Daar wilde Tan uiteraard een graantje van meepikken.

Razer had veel verstand van gaming apparatuur. Van smartphones maken had de fabrikant echter geen kaas gegeten. Om dit kennistekort te overbruggen werd Nextbit ingelijfd. Misschien ken je het bedrijf van de Nextbit Robin, de cloud first smartphone die begin 2016 werd gepresenteerd. Vanuit commercieel oogpunt was de Nextbit Robin een flop: er werden slechts enkele duizenden exemplaren van verkocht. Ondanks de tegenvallende verkoopcijfers zag Tan een toekomst weggelegd voor deze mobiele telefoon. In januari 2017 zag de topman zijn kans schoon en kocht hij Nextbit voor een onbekend bedrag.

Tien maanden na de acquisitie was de Razer Phone een feit. Op 1 november 2017 stond Tan op het podium in het Science Museum in Londen om de Razer Phone aan te kondigen. Hij presenteerde het toestel als “de eerste smartphone voor en door gamers”.

Hoge verversingssnelheid en haarscherp geluid

Op het eerste oog lijkt de Razer Phone een één-op-één kopie van de Nextbit Robin. Toch wist Razer op diverse vlakken zijn eigen stempel op het ontwerp te drukken. De Razer Phone heeft vier eigenschappen waardoor hij zich een echte gaming phone mag noemen.

Allereerst heeft hij een beeldscherm met een hoge verversingsratio. De doorsnee telefoon ververst het beeld met een snelheid van 60 hertz. De Razer Phone doet dat met 120 hertz. In combinatie met de UltraMotion-technologie van Razer zorgde dat ervoor dat het scherm direct reageerde zodra je hem aanraakt. Daarmee maakte Razer een einde aan stuttering, tearing, ghosting en lag, iets waar fervent gamers een broertje dood aan hebben. Daarvoor moest het spel deze verversingssnelheid wel ondersteunen. Bij games als Tekken, Vain Glory, Arena of Valor, Lara Croft GO en Titanfall Assault was dat geen probleem.

In de tweede plaats heeft Razer zijn best gedaan om een topgeluidje af te leveren. De Razer Phone heeft voorop twee front-facing stereo speakers met Dolby Atmos. Daardoor gaat er geen geluid verloren en klinkt alles haarscherp. De versterkers van de speakers zijn gecertificeerd door THX. Star Wars fans kennen dit bedrijf wellicht als de geluidsstudio die verantwoordelijk is voor de sound effects van de Star Wars films en series. De Razer Phone heeft geen koptelefoonaansluiting. In plaats daarvan krijg je van Razer een USB-C-naar-mini-jack adapter met ingebouwde 24-bit DAC. Je hoeft dus geen nieuwe oordopjes te kopen en dankzij de ingebouwde digitaal-naar-analoog converter klinken soundtracks en geluidseffecten nog beter.

High-end specificaties en een nieuwe koeltechniek

Natuurlijk mogen we de technische specificaties van de Razer Phone niet vergeten. Hij wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 835 en bijgestaan door 8 GB werkgeheugen. Standaard krijg je 64 GB geheugen en kun je met microSD-kaart uitbreiden tot wel 256 GB. Dankzij de 4000 mAh batterij heb je vele uren gameplezier. Quick Charge 4+ zorgt ervoor dat de telefoon razendsnel is opgeladen. Al met al heeft de Razer Phone alles in huis om iedere mobiele game soepel te draaien. Vandaag de dag kijken we niet langer vreemd op van dit soort specificaties, maar in 2017 waren het baanbrekende specs.

Het vierde en laatste aspect waarin de Razer Phone uitblinkt als gaming telefoon, is de wijze waarop de koeling van het toestel plaatsvindt. De meeste smartphones gebruikten destijds een zogeheten ‘thermal diffusion sheet’ om smartphones af te koelen. Dat is een soort van hitteschild over de interne circuits dat bestaat uit duizenden lagen warmtegeleidende kristalmembranen van carbon. Deze zetten warmte om in bewegingsenergie, een energiesoort die zijn warmte snel verliest. De Razer Phone gebruikt het metalen frame van de behuizing als een heatsink om zijn warmte kwijt te raken. Volgens Razer kunnen gamers hierdoor langer genieten van hun favoriete games zonder dat de prestaties van de ingebouwde Snapdragon 835 afnemen als gevolg van ‘thermal throttling’.

Razer Phone 3 in de maak?

De Razer Phone was eind 2017 in Nederland verkrijgbaar voor 799 euro. Een jaar later verscheen zijn opvolger, de Razer Phone 2. Naast een krachtigere processor en GPU kreeg de camera optische beeldstabilisatie. Tevens verwerkte Razer RGB-verlichting in het logo op de achterkant van de behuizing. De kleur van de belichting en het belichtingsprofiel regelde je eenvoudig met de Razer Chroma app. Met een introductieprijs van 849 euro was hij enkele tientjes duurder dan zijn voorganger.

Sinds 2018 heeft Razer geen nieuwe gaming phone meer gelanceerd. Sterker nog, begin 2019 volgde er een ontslagronde bij het bedrijf, waardoor dertig medewerkers van de mobiele divisie op straat kwamen te staan. Tegenover Droid-Life verklaarde Razer dat het “grote kansen zag in de wereld van mobile gaming” en het zou blijven investeren in nieuwe hard- en software. Ondanks deze toezegging hebben we nog altijd geen Razer Phone 3 gezien. In de zomer van 2020 verschenen er op internet foto’s waarop, naar verluidt, een prototype van het toestel te zien was. De legitimiteit van de foto’s is nooit vastgesteld. Of we de Razer Phone 3 ooit in levenden lijve zullen zien, is koffiedik kijken.



Razer Phone samengevat in 5 punten: