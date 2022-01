CoronaCheck app: zo voeg je je boosterprik toe

Heb je je boostervaccinatie gehad, dan wordt niet automatisch je QR-code bijgewerkt in de CoronaCheck app. Dat kun je gelukkig wel zelf makkelijk doen.

Boosterprik in CoronaCheck app

Steeds meer Nederlanders mogen hun boostervaccinatie halen, ofwel de derde prik tegen het Coronavirus. Deze verschijnt niet automatisch in de CoronaCheck app. Wij leggen je uit hoe je deze gemakkelijk toe kunt voegen aan deze app, zodat je met de actuele QR-code rondloopt.

Voor de meeste mensen in Nederland geldt, dat wanneer zij gevaccineerd zijn tegen het Coronavirus, dat zij dit bewijs hiervan hebben in de CoronaCheck app. Deze officiële applicatie biedt niet alleen de QR-code die je kunt laten scannen op plaatsen waar dit nodig is, maar kan ook getoond worden wanneer je welk vaccin hebt gehad, wat handig kan zijn op verschillende plaatsen (zoals de luchthaven) en in het buitenland.

Toevoegen

Heb je je derde prik, ofwel de boosterprik gehaald, dan worden je gegevens niet automatisch vernieuwd in de CoronaCheck app. Hiervoor moet je zelf nog een handeling voor uitvoeren. Dit kun je doen via onderstaande stappen.

Open de CoronaCheck app

Tik rechtsbovenin het scherm op het + – icoontje

Kies de optie ‘Vaccinatiebewijs’

Log-in met je DigiD; dit kan middels SMS-controle, met de DigiD-app of je identiteitskaart

Kies voor ‘Maak bewijs’, waarna je nieuwe vaccinatiebewijs gemaakt wordt

Vervolgens wordt de nieuwe QR-code gemaakt gemaakt

Wanneer je het vaccinatiebewijs op papier gebruikt, dien je dezelfde stappen te doorlopen via de website van CoronaCheck.