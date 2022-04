Realme 9 Pro review: degelijke middenklasser met weinig nadelen

De Realme 9 Pro is op papier een prima telefoon als je kijkt naar de prijs en de specificaties. Alles staat of valt natuurlijk hoe het toestel het in de praktijk doet. Om dit te ervaren, hebben we het toestel uitgebreid getest.

Realme 9 Pro review

We hebben van Realme de 9 Pro uitgebreid mogen testen. Vorig jaar bracht Realme al de 8 Pro uit in Nederland, een prima smartphone met dito specificaties. De 9 Pro is vreemd genoeg niet op elk gebied een upgrade van de 8 Pro. Hoe dit in het dagelijks leven uitpakt lees je in deze review.

Verkooppakket

De Realme 9 Pro wordt in een opvallende geel met zwarte, rechthoekige doos geleverd. In de doos vinden we uiteraard de bekende boekjes, een simnaald, een 33 Watt snellader, een kabel en het toestel. En dat is dan ook meteen. Er is geen case of een ander extraatje toegevoegd.

Design en interface

Realme heeft de 9 Pro voorzien van een 6,6 inch scherm met links bovenin de selfie camera. Het scherm is een Full-HD scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Wat opvalt zijn de vrije grote randen rondom het scherm.

De linkerkant biedt ruimte voor de volumetoetsen en de simlade. De rechterkant heeft Realme de power-button geplaatst. In deze power-button zit vingerafdrukscanner verwerkt. Aan de onderkant is de USB-C aansluiting, de 3,5 millimeter aansluiting en de speaker geplaatst.

Dan de achterkant van het toestel. We hebben de kleurvariant “Sunrise Blue” ontvangen. Dit is een helder blauwe kleur waarbij de kleur verandert wanneer je het toestel draait. Dit ziet er mooi uit, maar is wel gevoelig voor vingerafdrukken. Hoewel de achterkant van plastic is gemaakt, voelt het wel premium aan. Bovendien ligt het toestel prettig in de hand. In de linker bovenhoek zit de cameramodule geplaatst.

Interface

Toestellen van Realme worden voorzien van de eigen skin van de fabrikant, namelijk Realme UI 3.0. Hoewel deze skin erg kleurrijk is, ziet het er toch overzichtelijk uit. Aan de manier waarop het instellingenmenu is ingericht, zie je dat Realme een dochter is van Oppo. Verschillende niet-standaard functies zitten op dezelfde plek als bijvoorbeeld bij toestellen van Oppo en OnePlus. Op deze functies komen we later in deze review terug. Net als bij toestellen van Oppo en OnePlus kun je bij de Realme 9 Pro het nodige aanpassen aan het uiterlijk en lay-out, hetzij niet zo uitgebreid als bij een toestel van OnePlus.

Communicatie: bellen, chatten en netwerken

De Realme 9 Pro is, hoe kan het ook anders, prima geschikt om te bellen. Het toestel biedt de mogelijkheid om twee simkaarten in het toestel te plaatsen. Dit gaat echter ten koste van een de mogelijkheid om een SD-kaart in het toestel te plaatsen.

Wat betreft connectiviteit zit je met de 9 Pro ook goed, het toestel beschikt over alle gangbare sensoren en mogelijkheden. Zo is er Bluetooth aanwezig op het toestel, net als WiFi (ook 5GHz), GPS, NFC en wordt er ondersteuning geboden voor 5G.

Multimedia: muziek en film

De Realme 9 Pro heeft een mooi scherm waarop het kijken naar filmpjes uitstekend gaat. Het scherm is prima afleesbaar, ook in fel zonlicht. Ook afspelen van muziek is geen enkel probleem. Je kunt je favoriete muziek afspelen via de speaker, maar je kunt ook een headset aansluiten via de 3,5 millimeter aansluiting of Bluetooth. De speaker doet het overigens prima, het volume kan hard genoeg en de kwaliteit van het geluid is ook gewoon goed.

Camera: foto en video

De fabrikant heeft er voor gekozen om de Realme 9 Pro uit te rusten met drie camera’s. Een 64 megapixel hoofdcamera met daarnaast een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens.

We zien tegenwoordig weinig slechte camera-apps en dat is met dit toestel ook het geval. Deze app lijkt erg op de camera app van OnePlus met hier en daar een klein verschil. Over de kwaliteit van de foto’s zijn we over het algemeen goed te spreken. We houden hier wel in ons achterhoofd dat het geen high-end toestel is. Zo maakt de macrolens af en toe een foto die niet helemaal scherp is. Foto’s die gemaakt zijn met de groothoeklens zijn soms wat flets. Foto’s die gemaakt zijn in het donker zijn matig; we zien aardig wat ruis en beelden zijn met regelmaat niet scherp.

Foto’s die we met de telefoon hebben gemaakt, zijn verzameld in het Realme 9 Pro fotoalbum dat je kunt vinden op Google Foto’s.

Selfie- en videocamera

Met de selfie-camera maak je foto’s van 16 megapixel. De kwaliteit van de foto’s zijn goed te noemen al is er soms wat veel ruis op de foto te zien. Filmpjes die je schiet met de Realme 9 Pro zijn prima. Voordat je gaat filmen heb je de keus om met de groothoeklens of met de hoofdcamera te filmen, eenmaal gestart met filmen kun je niet switchen tussen de verschillende lenzen. De videocamera maakt videobeelden in 1080p, maar wel met 30fps.



Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De Realme 9 Pro beschikt over de Snapdragon 695 5G. De prestaties van deze processor zijn prima, geschikt voor alledaags gebruik. We hebben dan ook geen last ondervonden van haperingen of iets dergelijks. Alle taken worden vlot uitgevoerd, ook dankzij het werkgeheugen van 8GB. Er is ook een versie te krijgen met “slechts” 6GB, maar dit zou in de meeste gevallen ook voldoende moeten zijn. Het toestel beschikt over 128GB opslaggeheugen.

Accu

Een flinke accu heeft Realme de 9 Pro meegegeven, namelijk 5000 mAh. Op een volle acculading kom je makkelijk de dag door. Bij intensief gebruik houdt je aan het eind van de dag zo rond de 30% acculading over met screen-on-time van een dikke 4 uur. Erg netjes dus. Mocht je het toch presteren om de accu snel leeg te krijgen, dan is daar de 33 Watt snellader die het toestel lekker snel oplaadt.

Updatebeleid

Realme wil haar toestellen elke twee maanden van een security update voorzien. Hoe lang ze de smartphones van update voorzien is helaas niet bekend bij ons, wel is bekend dat toestellen op zijn minst één Android OS update krijgen. Al met al wat aan de magere kant wat ons betreft, waar bijvoorbeeld Samsung voor toestellen in de middenklasse A-serie al vijf jaar updates belooft.

Extra functies

Aan het begin van de review hebben we beloofd om nog even terug te komen op de extra functies die het toestel mee heeft gekregen. Bij deze extra functies moet je denken aan wat visuele aanpassingen die je kunt doen. Zo heb je de mogelijkheid om de kleuren van de interface aan te passen.

Een andere extra functie is de Slimme zijbalk. Met deze optie open je in een balk aan de rechterkant van het scherm met een aantal in te stellen apps. We hebben geen optie kunnen ontdekken om deze balk bijvoorbeeld naar de linkerkant van het scherm te verplaatsen.

Een andere handige functie is er één die we kennen van OnePlus toestellen, namelijk gebaren bij uitgeschakeld scherm. Wanneer het scherm uitstaat, teken je een O om de camera te openen en een V om de zaklamp te openen. Je hebt hier de mogelijkheid om tot een bepaalde hoogte zelf gebaren toe te voegen.

Beoordeling

We zijn aardig tevreden over de Realme 9 Pro. Het toestel kent maar weinig minpunten. De processor is rap genoeg voor alle dagelijkse taken en ondersteunt 5G. Met de grote accu van 5000 mAh gaat lekker lang mee en de camera is ook in orde. Een groot minpunt vinden we het updatebeleid van de fabrikant. Dit is voor verbetering vatbaar. Afgezien hiervan is de Realme 9 Pro een prima toestel die we zeker kunnen aanraden.

De Realme 9 Pro is verkrijgbaar bij Bol.com en Belsimpel.

Realme 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 279,00 euro