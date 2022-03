Grand Prix Radio app laat je Olav Mol commentaar synchroniseren met de uitzending

Mis je bij de komende Formule 1-wedstrijden het commentaar van Olav Mol? Dan is er nu goed nieuws. Met de Grand Prix Radio App kun je het commentaar beluisteren tijdens het kijken van de race.

Olav Mol als commentaar

Met de overgang van de rechten voor de Formule 1 van Ziggo Sport naar ViaPlay, verdwijnt ook een legende in deze sportwereld. Olav Mol was jarenlang de commentator bij de Formule 1-uitzendingen, maar ViaPlay heeft voor andere commentatoren gekozen. Echter is er nu goed nieuws. Met de Grand Prix Radio app kun je toch genieten van het commentaar van Olav Mol.

Je maakt hiervoor gebruik van de (gratis) app en de aanwezige slider. Het maakt niet uit naar welke zender je kijkt; met deze slider stem je precies het racecommentaar af op het beeld, zodat deze synchroon ligt. Wel zo prettig, want je wilt niet eerst horen dat er iemand gecrasht is, en het vervolgens pas later op beeld zien.

Niet alleen Olav Mol is te horen met zijn commentaar. Ook de rest van het commentaar, zoals de racegeluiden worden doorgestuurd. Hierdoor kun je de audio van je videodienst uitschakelen, en bijvoorbeeld je telefoon voor de audio verbinden met een Bluetooth-speaker voor de beste geluidskwaliteit.

