Carbon 1 MK II review: ‘s werelds eerste smartphone van koolstofvezel

Mocht je nog nooit gehoord hebben van Carbon Mobile, dan is dat niet heel verwonderlijk. Carbon Mobile is namelijk een Duitse start-up die onlangs hun eerste smartphone hebben gelanceerd, de Carbon 1 MK II. Het bijzondere aan dit toestel is, is dat het gemaakt is van koolstof en de behuizing is ook nog eens met de hand gemaakt. In deze review lees je of de Carbon 1 MK II een geslaagde poging is.

Carbon 1 MK II review

Wat meteen opvalt aan de Carbon 1 MK II is dat het toestel erg licht is qua gewicht. Het toestel weegt slechts 125 gram en is slechts 6,3 mm dik. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy S21 weegt 170 gram en de Ultra variant 227 gram. Je zult wellicht denken dat een dergelijk gewichtsverschil niet bijzonder veel uitmaakt, maar de Carbon 1 MK II voelt echt enorm licht aan. Of het toestel zich ook mag rekenen onder de zwaargewichten wat betreft prestaties, hebben we uitgebreid getest. We moeten hier aan toevoegen dat we de Founder Edition hebben ontvangen van Carbon Mobile. Onder andere de camera software en de vingerafdrukscanner zijn in deze versie nog niet “final”.

Verkooppakket

We kregen de Carbon 1 MK II geleverd in een vierkante, zwarte doos met op de doos de merknaam “Carbon Mobile” in witte letters. Schuiven we de doos open, dan zien we meteen het toestel liggen. Hieronder ligt de USB-C naar USB-C kabel en een apart doosje waar de gebruiksaanwijzing, een pennetje om de simlade te openen en een USB-C naar USB-A adapter in zit. Daar weer onder, op de onderkant van de doos, staat een welkomstbericht van de CEO Firas Khalifeh geschreven. Een lader is niet meegeleverd.

Design, display en interface

Bij de Carbon 1 MK II draait het om design. Het toestel ziet er fraai en minimalistisch uit. De koolstof behuizing voelt erg prettig aan mede door het gewicht. Wat ook meteen opvalt zijn de grote schermranden aan de boven- en onderkant. Mede hierdoor en door het vierkante design, ziet het toestel er erg zakelijk uit.

Aan de rechterkant vinden we de volumeknoppen terug, hieronder de aan- en uitknop en daar weer onder de vingerafdrukscanner. De onderkant biedt ruimte voor een speaker en de USB-C aansluiting. Aan de linkerkant vinden we de simlade terug. Deze lade biedt ruimte voor twee simkaarten of één simkaart en een SD-kaart.

De Carbon 1 MK II heeft een 6,0 inch Full-HD AMOLED scherm. Dit scherm is erg prettig om naar te kijken, geeft kleuren helder en realistisch weer en is ook prima leesbaar in direct zonlicht. Ook kan de helderheid laag genoeg, zodat in het donker het scherm ook prettig leesbaar is. We vinden het wel jammer dat dit scherm slecht een verversingssnelheid heeft van 60Hz. Toestellen in deze prijsklasse hebben wel een hogere verversingssnelheid van het scherm.

Aan de boven- en onderkant van het scherm zitten flinke schermranden. In bovenste rand zit de selfiecamera en de speaker verwerkt. Op de achterkant van het toestel staat de merknaam. Wanneer het scherm aanstaat of er komt een melding binnen, lichten de letters “Carbon” op.

Interface

Over de interface zijn we positief, dit is een kale Android versie zonder onnodige toevoegingen. Carbon Mobile heeft slechts één optie aan de instellingen toegevoegd en dat noemen ze “DuraSpeed”. De functie helpt apps die op de voorgrond draaien door apps die op de achtergrond draaien te beperken. Deze functie is per app aan of uit te zetten.

Het toestel draait op dit moment helaas nog op Android 10, in mei zal Android 11 worden uitgerold naar het toestel. Ook belooft Carbon Mobile het toestel elke twee maanden te voorzien van een beveiligingsupdate.

Communicatie en multimedia

Uiteraard is de Carbon 1 MK II prima geschikt om te bellen, te sms’en en alle andere vormen van communicatie die via het internet gaan. We vinden het wel jammer dat het toestel niet over 5G beschikt. Je zult het dus moeten doen met een 4G verbinding. Je kunt twee simkaarten in het toestel kwijt, echter gaat dit wel ten koste van een SD-kaart.

Het toestel draait op een schone versie van Android, dit houdt ook in dat de standaard apps waarmee je belt, sms’t en internet van Google afkomstig zijn. Hier dus ook geen extra toevoegingen.

Multimedia

Door het mooie 6 inch scherm is het plezierig filmpjes kijken. Aan de onderkant vinden we de enige speaker terug. Het geluid van deze speaker is iets aan de schelle kant en heeft wat weinig bas. Het toestel heeft geen 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Je zult dus een headset via Bluetooth of via de USB-C aansluiting moeten koppelen. Voor deze laatste optie is geen adapter meegeleverd.

Camera: foto en video

De Carbon 1 MK II heeft op de achterzijde twee camera’s van elk 16 megapixel. De camera app is minimalistisch van opzet. Erg veel instellen is dan ook niet mogelijk. Je kunt switchen tussen de opties om foto’s of video’s te maken, HDR aan- of uitschakelen, een optie om de beauty filter in te schakelen en in welke mate deze moet worden toegepast, low, medium of high. Hier moeten we wel aan toevoegen dat deze app nog uitgebreid zal worden.

De kwaliteit van de foto’s is erg wisselend. Waarschijnlijk heeft dit ook te maken dat de camera-app nog niet de definitieve versie is. Foto’s gemaakt in het donker bevatten erg veel ruis. De camera app beschikt dan ook niet over een nachtmodus. Het is te hopen dat Carbon Mobile al deze verbeterpunten in de stabiele versie meeneemt. De selfie camera beschikt over een 20 megapixel lens. De kwaliteit van de foto’s gemaakt met de selfie camera zijn over het algemeen redelijk te noemen, maar ook wisselend. Alle foto’s die we met de Carbon hebben gemaakt, vind je terug in het digitale fotoalbum.

Videocamera

Video schiet je in maximaal Full-HD. Ook is het mogelijk om video’s te schieten in 720p. De kwaliteit van de filmpjes is goed, hier hebben we weinig op aan te merken. Wel vinden we het jammer dat het niet mogelijk is om in 4K te filmen.



Prestaties en overige mogelijkheden

Het ontgrendelen van het toestel doe je door middel van de vingerafdrukscanner aan de zijkant van het toestel. Deze scanner is erg traag en ligt wat dieper in de zijkant. De traagheid van de vingerscanner is een bekend probleem bij de Founder Edition, dit probleem is aangepakt en toestellen die in massaproductie worden gemaakt hebben hier geen last meer van, heeft Carbon Mobile ons laten weten. Een optie om het toestel te ontgrendelen via gezichtsherkenning is niet aanwezig.

De Carbon 1 MK II heeft een MediaTek Helio P90 processor meegekregen. Op zich is deze processor snel genoeg voor de dagelijkse taken, we hadden toch liever gezien dat het toestel een processor mee had gekregen die 5G ondersteunt. Waar we wel over te spreken zijn is het geheugen. Aan werkgeheugen en opslagruimte geen gebrek, het toestel beschikt over 8GB aan RAM en 256GB aan opslagruimte. Dit laatste is eventueel uit te breiden met een SD-kaart.

Accu

De accu heeft een capaciteit “slechts” van 3000mAh. Vergeleken met andere smartphones lijkt dit aan de krappe kant, maar niets is minder waar. Aan het eind van de dag heb je nog een procent of 20 – 30 over bij middel tot zwaar gebruik. De screen-on-time ligt bij middel tot zwaar gebruik tussen de 4 en 5 uur. Niet de beste accuduur, maar ook zeker niet slecht.

Het toestel beschikt over snelladen, maar hiervoor moet je zelf een snellader in huis hebben of halen.

Updatebeleid

We hebben het in de review al even besproken. Carbon Mobile beloofd elke twee maanden een beveiligingsupdate uit te brengen voor de Carbon 1 MK II. Ook krijgt het toestel in de maand mei een update naar Android 11 en zal het ook Android 12 krijgen, maar het is nog niet bekend wanneer dit zal zijn. Op ons toestel is Android 10 geïnstalleerd met de beveiligingspatch van november vorig jaar. Niet al te recent dus. Tijdens de testperiode kregen we een update aangeboden met de beveiligingspatch van maart.

Beoordeling

We vinden de Carbon 1 MK II een erg interessant toestel. Helaas zijn er wel een aantal behoorlijke minpunten aanwezig. Wellicht kan een aantal van deze minpunten door middel van een software-update verholpen kunnen worden, zoals de kwaliteit van de foto’s en de camera app. Ook hadden we graag 5G op het toestel gezien. Met 5G zou het toestel wat meer “future proof” zijn geweest. We zijn wel tevreden over de snelheid van het toestel, het scherm en de accu. Tuurlijk zou het scherm een hogere verversingssnelheid gehad mogen hebben en een grotere accu in het toestel hebben mogen zitten, maar met al onze wensen zou het toestel in dat geval ruim boven de 1000 euro uitkomen schatten wij in.

Je kunt de Carbon 1 MK II kopen bij Mobiel en Belsimpel.

