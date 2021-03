Carbon Mobile komt met ‘Carbon 1 MK II’: lichte smartphone van koolstofvezel

Carbon Mobile is een Duitse fabrikant waar je mogelijk nog nooit van gehoord hebt, De start-up presenteert vandaag haar nieuwste smartphone welke volledig vervaardigd is uit koolstofvezel, waardoor hij erg licht is.

Carbon 1 MK II

De Carbon 1 MK II is een vlaggenschip, zo stelt de Duitse ontwikkelaar van consumentenelektronica. Na jaren van experimenteren met het gebruik van koolstofvezel, zien we dat terug bij dit toestel. Het kenmerkt zich door een geavanceerd ontwerp. Op de behuizing zijn de onderdelen direct gemonteerd en er is geen frame. De smartphone is volgens Carbon Mobile 25 procent dunner en 35 procent lichter dan een Apple iPhone 11. Tevens zit er 7 procent minder plastic in dan bij de gemiddelde smartphone. De Carbon 1 MK II komt ook naar Nederland. Het toestel wordt met de handgemaakt.

Met een gewicht van 125 gram is het een erg licht toestel. Daarbij is hij slechts 6,3 millimeter dik. Carbon Mobile voorziet het toestel van een 6,01 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie. Daarbij wordt de smartphone van koolstofvezel uitgerust met een Helio P90 octa-core chipset van MediaTek en is er 8GB werkgeheugen. Het interne geheugen komt uit op een flinke 256GB. Achterop is er een 16MP camera, voorop eentje met 20MP. Vanuit de doos draait het toestel op Android 10. In mei moet voor de Carbon 1 MK II de update naar Android 11 uitgerold worden.

Het toestel komt 12 maart naar Nederland voor een bedrag van 799 euro.