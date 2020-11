Oppo A15 aangekondigd met mooi design voor 149 euro: direct verkrijgbaar

Oppo heeft een nieuwe smartphone aangekondigd in de A-serie. Nadat we eerder al uitbreiding zagen met de A53 is het nu tijd voor een nog goedkoper toestel. Voor 149 euro heb je de Oppo A15.

Oppo A15 aangekondigd

Het portfolio van fabrikant Oppo is uitgebreid met een nieuw toestel; de Oppo A15. Het moet een ideaal toestel zijn voor degenen die op zoek zijn naar een betaalbare smartphone met degelijke specificaties, maar zonder overbodige poespas. Dat zien we dan ook terug bij de A15.

De smartphone biedt een 6,52 inch HD+ beeldscherm en heeft bovenin een druppelnotch met een 5 megapixel front-camera. Aan de achterzijde van de Oppo A15 is een triple-camera te vinden. Een groothoeklens is daarbij niet aanwezig; wel een macro- en dieptelens van 2 megapixel. De hoofdcamera telt 13 megapixel.

De Oppo A15 wordt geleverd met 3GB RAM-geheugen en 32GB uitbreidbare opslagruimte. Verder zien we een 4230 mAh accu, MediaTek Helio P35 chipset, Android 10 en de eigen ColorOS skin vol handige functies, zoals de zijbalk die je kunt gebruiken om razendsnel een app te openen.

Goed nieuws voor degenen die geïnteresseerd zijn in het toestel. Je kunt vanaf nu de Oppo A15 kopen bij MediaMarkt en Belsimpel.