Google komt met toffe 3D-versie van Earth Timelapse

Google heeft een interessante verbetering toegevoegd voor de bekende Timelapse-functie. Deze beelden kon je eerder al in 2D bekijken, maar vanaf nu is er de 3D Earth Timelapse.

3D Earth Timelapse

Google geeft de Earth Timelapse functionaliteit een update. Vanaf nu stelt het bedrijf de functie ook beschikbaar met 3D-ondersteuning, waar het eerder al in 2D de beelden kon tonen. Om deze fantastische weergave te realiseren worden 24 miljoen satellietbeelden gebruikt. Deze miljoenen beelden vertegenwoordigen quadriljoenen pixels en het kostte meer dan twee miljoen uur op duizenden machines in Google Cloud om de 20 petabyte aan satellietbeelden samen te voegen tot één videomozaïek van 4,4 terapixel, zo meldt Google.

Google heeft van verschillende plekken, verspreid over de wereld verschillende 3D-video’s gemaakt, waaronder die van luchthaven Schiphol. Daarnaast zijn er video’s gemaakt rondom bijzondere thema’s of plaatsen, waarbij je inzicht krijgt in de klimaatverandering, steden die groeien of vanwege een ander onderwerp. Je kunt echter ook zelf aan de slag met Earth Timelapse, wat kan via deze link, waarbij Google Earth geopend wordt. Met de tool kun je zien hoe die plek op aarde in de afgelopen tientallen jaren is veranderd. Het werkt ook via de Google Earth app.