Enorm datalek bij Facebook: gegevens van 533 miljoen gebruikers voor iedereen toegankelijk

De gegevens van ruim een half miljard Facebook-gebruikers is openbaar gedeeld op een hackersforum. De data kan misbruikt worden voor het plegen van fraude.

Persbureau Bloomberg meldt dat de (persoonlijke) gegevens van ten minste 533 miljoen Facebook-gebruikers openbaar zijn gedeeld op een hackersforum. Het zou gaan om gebruikers uit 106 landen. Volgens Cyberjournalist Alon Gal gaat het om ruim drie miljoen Belgen en en bijna 5,5 miljoen Nederlanders waarvan de informatie online is verschenen.

In januari kwam Facebook al negatief in het nieuws waarbij een zoekmachine opdook, waarmee telefoonnummers van honderden Facebook-gebruikers doorzocht konden worden. Dit lek van nu is veel groter. De informatie bestaat volledige voor- en achternamen, locatiegegevens, e-mailadressen en telefoonnummers en verschillende andere persoonlijke informatie. Wachtwoorden lijken niet aangeboden te worden.

De volledige dataset is gratis toegankelijk op een hackersforum. Je hoeft hiervoor alleen een profiel aan te maken. Facebook laat tegenover Business Insider weten dat de gegevens verzameld konden worden door een zwakke plek in de beveiliging. In 2019 zou dit gat gedicht zijn. De gelekte gegevens zouden door iedereen te begrijpen zijn en kwaadwillenden kunnen er op verschillende manieren misbruik van maken. Denk aan hackpogingen tot je account en phishing.

In 2018 kwam Facebook ook al flink negatief in het nieuws. Bij het privacyschandaal met Cambridge Analytica kwamen gegevens van gebruikers bij een campagnebureau binnen. Het bedrijf had daarmee toegang tot de gegevens van tientallen miljoenen gebruikers. Dit had vele politieke gevolgen zoals bij de verkiezingen in de VS met Donald Trump, in 2016. Ook op andere momenten komt het bedrijf negatief in het nieuws rondom privacy.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.

It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021