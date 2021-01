Facebook verwijdert Like-knop voor pagina’s, voegt nieuwe functies toe

Facebook heeft een opvallende wijziging aangekondigd voor Facebook-pagina’s. Zo haalt het sociale netwerk de Like-knop weg en verdwijnt ook de teller van het aantal likes voor een pagina. Daar staan wel enkele nieuwe functies tegenover.

Bye bye like knop

In een bericht op Facebook is te lezen dat Facebook is begonnen met het uitrollen van een nieuwe pagina ervaring voor gebruikers en beheerders. Het verwijdert het “liken” van een pagina door de focus te verleggen naar het “volgen” van een pagina. Het aantal volgers van een pagina geeft volgens Facebook een veel betere indicator van hoeveel mensen een pagina echt leuk vinden.

Nieuw is dat de pagina’s een schoner ontwerp krijgen waarmee het voor jou als bezoeker duidelijker moet zijn waar de betreffende pagina over gaat. Een nieuwe nieuws-feed moet je betrekken bij discussies die op maar ook buiten de pagina gevoerd worden. Pagina’s kunnen voortaan ook zelf mensen en pagina’s volgen. In de nieuwsfeed zie je dan de berichten van gebruikers en andere pagina’s.

Verder introduceert Facebook een nieuw vraag & antwoord onderdeel op pagina’s waarmee je als pagina eenvoudig vragen kunt beantwoorden van gebruikers. Voor paginabeheerders zijn de tools ook gestroomlijnd en kunnen toegangsrechten specifiek worden toegewezen voor bepaalde onderdelen van de pagina.