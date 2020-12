Facebook beperkt chat-functies van Instagram en Messenger in Europa

Bij gebruikers in Europa heeft Facebook de chat-opties geminimaliseerd. Niet alle functies zijn beschikbaar in Instagram Direct en Facebook Messenger, zo wordt duidelijk uit de melding die verschijnt in de apps.

Minder chat-opties

Facebook heeft verschillende functies in Messenger en Instagram Direct tijdelijk uitgeschakeld. Dit wordt duidelijk uit een melding die gebruikers in de berichten-app te zien krijgen. In de melding staat het volgende;

Sommige functies zijn niet beschikbaar. Dit is om nieuwe regels voor chatberichtenservices in Europa na te leven. We werken eraan de functies weer beschikbaar te stellen.

Facebook geeft geen uitleg over welke functies uitgeschakeld zijn. Volgens The Verge zijn onder andere polls niet beschikbaar. Ditzelfde geldt voor verschillende andere functies zoals gepersonaliseerde antwoorden en stickers. Ook zijn er nog verschillende andere opties niet te gebruiken, al is onduidelijk welke dit zijn. Het heeft te maken met de regelgeving die geldt binnen de Europese Unie.

Onduidelijk is wanneer de uitgeschakelde functies weer geactiveerd worden. Volgens Facebook moet dit binnenkort al weer zijn.