Instagram rolt verschrikkelijke interface uit met snelkoppeling naar advertenties

Instagram werkt aan een grote verandering voor de interface van de app. We kunnen stellen; het is verschrikkelijk en onhandig. De focus wordt gelegd op Reels en winkelen.

Instagram Reels prominenter in beeld

In den beginne was Instagram een pure foto-app. Je deelde in een vierkant formaat je favoriete foto’s en toen was het wachten op likes. Inmiddels is de dienst veel verder uitgebreid en is het volgestopt met vele functies. Natuurlijk wil Facebook er ook graag geld aan verdienen en komen we ook met grote regelmaat reclames tegen in Instagram.

Het relatief jonge Instagram Reels wordt prominenter in beeld gebracht, samen met het tabblad om te winkelen. Hiervoor wordt de navigatiebalk onderin beeld onder handen genomen. Je begint nog op het startscherm, maar de knop om een nieuwe foto of video te delen wordt naar de bovenkant verplaatst. Ditzelfde geldt voor het bekende ‘hartje’, waar je direct inzicht hebt in de foto’s die likes hebben ontvangen.

Waar je eerder nog snel een foto of video kunt delen, word je voortaan doorgestuurd naar het Reels-tabblad; de tegenhanger van TikTok. Het hartje is vervangen door een snelkoppeling naar Shopping; persoonlijk gezien een verschrikkelijk onderdeel van Instagram. Het staat bol van kleding en influencers en voegt eigenlijk niets toe aan Instagram.

Er lijkt helaas geen enkele mogelijkheid te zijn om de nieuwe interface te boycotten. Hopelijk ziet Instagram spoedig in, dat dit een hele rare stap is. Wat vind jij van de nieuwe bediening, laat het ons weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.