In herinnering: Henk van Loosbroek (Henklbr)

We hebben vandaag iemand moeten loslaten die veel voor DroidApp, en veel van onze collega’s heeft betekend. Grote vriend Henk is vandaag heengegaan.

In memoriam

Al sinds jaar en dag ontvangen we tips en feedback op onze werkzaamheden bij DroidApp. Maar van één iemand kwam met grote regelmaat een bericht binnen: Henk van Loosbroek, op Twitter en op de rest van sociale media vooral bekend als Henklbr. We konden niet om de enorme enthousiasme heen van Samsung, want we kunnen toch wel stellen dat Samsung vandaag haar grootste fan heeft verloren.

Henk wist ons eerder dan wie dan ook op de hoogte te brengen van verschillende nieuwtjes. Niet alleen van Samsung, maar ook over bijvoorbeeld de PostNL app, of een andere applicatie. Ook wees hij ons zo nu en dan (terecht) op een foutje dat bij een artikel er in is geslopen. Maar ging het over Samsung, dan hadden we aan Henk een goede. Nieuws over updates, firmware-updates in binnen- en buitenland over de meest uiteenlopende modellen, kwamen vaak uit de hand van Henk.

Samsung Henk, zoals we hem hier op de redactie weleens noemde, plaatste verder graag foto’s. Van bomen in bloei, of zijn avondeten. Altijd voorzien van een watermerk in de hoek. Het standaard Samsung-watermerk, waaruit direct duidelijk werd met welke Samsung-smartphone de foto is gemaakt. Niet alleen via DroidApp ken ik Henk, ten tijden van mijn werkzaamheden bij GSM Helpdesk, dat helaas niet meer bestaat, was Henk met regelmaat betrokken bij de tips.

Henk was niet zomaar een man, hij was oprecht, vrolijk en meelevend. Hij mengde zich graag in discussies en bracht stof tot nadenken. Namens het hele team van DroidApp wensen wij de nabestaanden van Henk heel veel sterkte toe met het verlies van Henk van Loosbroek.

Henk is overleden aan de gevolgen van kanker. Helaas heeft Henk veel van zijn naasten verloren aan deze verschrikkelijke ziekte. Samen met de collega’s van Sammobile en Androidworld hebben we daarom een KWF-actie opgezet om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar kanker. 1 op de 3 mensen krijgt in Nederland de diagnose kanker en we hopen dat er in de toekomst niemand meer aan kanker hoeft te overlijden.

Wil je een donatie achterlaten, groot of klein, dan kan dat via deze link van de KWF-actie. Het geld gaat direct naar het KWF.