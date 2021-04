De vergeten smartphone: LG Optimus G

LG maakte in april bekend dat het definitief afscheid neemt van de smartphonemarkt. Mooi moment om dieper in te gaan op het bestaan van de LG Optimus G, een bijzondere smartphone met een eigenschap die we eerder nog niet hebben gezien.

LG Optimus G

LG heeft in de afgelopen jaren duidelijk bewezen dat het vooruitstrevend was in de smartphonemarkt. Dit bespraken we ook in ons uitgebreide artikel met een Ode aan LG: hoe LG de smartphone groot maakte. In april zette LG na jarenlang rode cijfers te hebben geschreven een punt achter de deelname aan de smartphonemarkt. We zullen de fabrikant missen. In eerdere edities hebben we al meermaals LG-toestellen behandeld, en in deze editie is het tijd voor de LG Optimus G.

De LG Optimus G was de eerste smartphone ter wereld met een quad-core processor. De chipset was een Snapdragon S4 Pro van Qualcomm. Deze werd bijgestaan door 2GB aan werkgeheugen. Het toestel bood verder een opslagruimte van 32GB. Hier moest je het mee doen. Verder bood het toestel een 13 megapixel camera, waarbij in sommige landen het toestel een 8MP camera kreeg. Voorop zat een 1.3 megapixel lens. Met de camera kon je in 1080p Full-HD filmen met 30 frames per seconde.

Het beeldscherm van de LG Optimus G was 4,7 inch groot en had bood een resolutie van 1280 x 768 pixels. Bovenop Android 4.1.2 Jelly Bean was de LG Optimus UI meegeleverd, met dus de eigen invloed van LG. Later bracht de Koreaanse fabrikant nog een update uit naar Android 4.4.2 KitKat. De smartphone van LG werd geleverd met een 2100 mAh accu en had ook al NFC aan boord.

Kritiek was er ook bij de LG Optimus G. Het scherm was matig afleesbaar op zonnige dagen, er was geen slot voor een geheugenkaart en destijds was het nog een minpunt dat de accu niet verwisselbaar was. Inmiddels weten we niet beter, helaas.

Toen de LG Optimus G uitgebracht werd in ons land, lag de prijs rond de 500 euro.



LG Optimus G samengevat in 5 punten: