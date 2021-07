Instagram Stories krijgt handige vertaalfunctie

Instagram heeft stilletjes een nieuwe feature toegevoegd aan de applicatie. Vanaf nu is er een handige vertaalfunctie te vinden in Instagram Stories.

Vertalen in Instagram Stories

Sinds 2016 kunnen we profielen en berichten in Instagram vertalen naar onze eigen taal, als deze in een andere taal zijn geschreven. Nu is stilletjes Instagram Stories voorzien van een nieuwe feature, zo blijkt uit research van DroidApp.

Wanneer in een verhaal op Instagram Stories een tekst is getypt in een andere taal, verschijnt er klein in beeld bovenin de tekst ‘Vertaling bekijken’, samen met een tekstballon. Door hier op te tikken wordt de foto gescand op tekst en verschijnt binnen enkele tellen de vertaling. Wanneer er meerdere teksten zijn getypt, worden deze apart van elkaar getoond. Het werkt alleen met getypte tekst, dus niet met tekst die je bijvoorbeeld met de penseel kunt schrijven.

De feature is vanaf nu beschikbaar in de app van Instagram.