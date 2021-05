Instagram en Facebook laten je vanaf nu aantal ‘Vind-ik-leuks’ verbergen

Al eerder ging er het bericht rond dat het mogelijk werd om likes te verbergen. Nu is de functionaliteit beschikbaar in de apps van Facebook en Instagram.

Likes verbergen

Facebook is gestart met de uitrol van een nieuwe functie voor de eigen app en de applicatie van Instagram. In de afgelopen maanden is de functie getest en nu is hij klaar voor het brede publiek. In 2019 kwam het bericht al naar buiten dat Instagram bezig was met het feit dat het aantal likes niet getoond werd. De reden; de focus moet gelegd worden op wat gedeeld wordt, niet op het aantal likes.

De optie staat standaard uitgeschakeld, maar je kunt hem eenvoudig inschakelen. In de Instagram app ga je hiervoor naar Instellingen > Privacy > Berichten. Daar kun je de optie ‘Aantal vind-ik-leuks en weergaven verbergen’ inschakelen. Voor jezelf zijn het aantal likes wel te bekijken. Dit kun je echter wel per post nog uitschakelen door bij het posten van een foto naar geavanceerde instellingen te gaan en de vind-ik-leuks voor die post te verbergen.

Voor de Facebook-app lijkt deze later uitgerold te worden, want hij is nu nog niet zichtbaar. Hij moet zichtbaar zijn in de Facebook-app bij Instellingen > Instellingen voor nieuwsoverzicht > Aantal vind-ik-leuks.