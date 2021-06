Instagram gaat foto’s plaatsen van onbekenden in je tijdlijn

Een nieuwe wijziging staat klaar voor Instagram. Waar je nu foto’s en andere posts ziet van vrienden, kan het zomaar zijn dat binnenkort content van onbekenden te zien is in je tijdlijn.

Instagram met foto’s van onbekenden

In de afgelopen jaren zijn veel veranderingen doorgevoerd in Instagram. Wat begon als een advertentievrij platform met foto’s in chronologische volgorde, is inmiddels een platform met reclame en een wirwar aan foto’s en video’s waarbij Instagram de volgorde bepaalt op basis van algoritmes. Nu kunnen gebruikers zich klaarmaken voor een andere nieuwe feature ‘gesuggereerde posts’.

Instagram maakt hiervoor weer gebruik van het algoritme, en bedenkt welke onderwerpen je interessant vindt. Vervolgens worden voorgestelde berichten getoond met foto’s of video’s van anderen. Bij de instellingen kun je desgewenst ook nog je interesses aangeven om Instagram te helpen om relevante foto’s te tonen. Een eerdere test was volgens Instagram succesvol, nu wordt de test verder uitgebreid. Het is goed mogelijk dat de functionaliteit dus niet bij jou zichtbaar is. Desgewenst kunnen aanbevelingen 30 dagen gesnoozed worden om deze uit je tijdlijn te filteren.

