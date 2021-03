WhatsApp en Instagram hebben last van grote storing (19 maart 2021)

Er is een grote storing gaande bij WhatsApp. Door de storing bij de populaire berichtendienst is het niet mogelijk om te chatten met anderen. Ook oproepen komen niet door. Daarbij is er ook een storing bij Instagram.

WhatsApp en Instagram in storing

Gebruikers van de diensten WhatsApp en Instagram hebben last van een grote storing bij de twee apps. Bij berichtendienst WhatsApp is het niet mogelijk om berichten uit te wisselen en ook oproepen komen niet door. Bij Instagram kan de feed niet vernieuwd worden, waardoor je eerder geplaatste foto’s ziet, of juist helemaal niets.

De storing is rond half zeven Nederlandse tijd begonnen. Beide diensten zijn eigendom van Facebook, maar daar lijken geen problemen mee te zijn. De oorzaak van de storing is totaal onbekend. Zodra we meer informatie hebben, zullen we dit artikel updaten met nieuwe informatie.

Update 19:01 uur: Facebook Messenger lijkt ook problemen te ondervinden.

Update 19:08 uur: het lijkt erop dat de storing bij WhatsApp is verholpen. Ditzelfde geldt voor de storing bij Instagram. Je kunt de diensten dus weer gebruiken!

