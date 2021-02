Instagram wil TikTok-filmpjes niet meer verder promoten

Instagram ging met de functie Reels het platform TikTok achterna. Nu is het klaar met de TikTok-video’s en wil het video’s die eerder op het andere platform zijn gedeeld, minder promoten.

Instagram wil geen TikTok-filmpjes

Kort samengevat; Instagram wil liever niet dat TikTok-filmpjes nog eens opnieuw gedeeld worden bij Instagram. Het bedrijf stelt dat video’s met een watermerk van TikTok minder aandacht zullen krijgen. In een post op het Creators-gedeelte geeft het bedrijf aan dat er gesleuteld wordt aan het algoritme, zo naar eigen zeggen de gebruikerservaring te verbeteren. Niet alleen video’s met een watermerk van een andere dienst, en video’s met een slechte beeldkwaliteit zullen minder snel opduiken in het Reels-tabblad. Ditzelfde geldt voor video’s met veel tekst.

Instagram hoopt dat gebruikers voornamelijk via Reels zelf een video zullen maken. Hiervoor geeft het bedrijf enkele tips om hoger te eindigen in het algoritme. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het starten van een trend zoals een dansje of andere leuke inhoud.

Volg DroidApp op Instagram