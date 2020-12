Best Nine 2020: dit zijn je populairste foto’s op Instagram

In december komen er vele lijstjes voorbij. Op DroidApp zijn we er al druk mee bezig (geweest) en ook kon je bij Spotify terecht voor Wrapped. Het is nu ook de tijd waarin je jouw populairste Instagram-foto’s kunt bekijken, met dank aan Best Nine 2020 of Top Nine 2020.

Best Nine 2020

Heb je ook in het afgelopen jaar weer (te veel) tijd doorgebracht op fotonetwerk Instagram, dan is er goed nieuws te melden. Ook dit jaar kun je weer met een handige tool kijken welke Instagram foto’s en video’s het meest populair waren bij jou. Het past mooi in deze maand, waar we overspoeld worden met lijstjes. Zo kon je Spotify Wrapped 2020 al raadplegen met je meest geliefde muziek, was Google er al met Year in Search 2020 en verschenen ook op DroidApp al verschillende lijstjes (meer binnenkort!).

Op Instagram zullen vanaf nu ook weer een aantal mooie overzichten verschijnen. Je kunt vanaf nu weer aan de slag met de ‘Best Nine 2020′. Hiermee kun je zien welke 9 foto’s van het afgelopen jaar de meeste likes hebben behaald. Dit resultaat kun je vervolgens delen met je vrienden door hem te delen als Instagram-foto, of natuurlijk op een andere manier zoals in je Stories, eventueel met de hashtag #2020bestnine.

Hoe werkt het?

Je kunt op verschillende manieren een 2020 Best Nine maken, zo zijn er verschillende apps, of kun je een tool gebruiken waarmee je eerst in moet loggen op Instagram. Wij zouden dat niet doen. Het kan echter veel gemakkelijker en veel privacy-vriendelijker. Ga hiervoor naar de website van bestnine.net en vul je gebruikersnaam in. Vervolgens duurt het even en verschijnen de negen meest populaire foto’s. Bij ons duurde het op het moment van schrijven zolang dat het na twee uur nog niet voltooid was. Vermoedelijk is het enorm druk. Deze collage kun je vervolgens delen.

Top Nine 2020

Een andere tool die je kunt gebruiken is Top Nine, die een vergelijkbare functie heeft. Je kunt hiervoor de Top Nine 2020 app downloaden en aan de slag gaan, maar als je niet al die stappen wil nemen, kun je ook de (mobiele) webversie gebruiken. Met de app krijg je wel nog meer templates. Hiervoor ga je naar de Top Nine website, en vul je je Instagram gebruikersnaam in. Vervolgens krijg je een venster te zien om je e-mailadres in te vullen, maar dit kun je op een omslachtige manier oplossen. Tik terwijl je dit venster te zien krijgt opnieuw op je gebruikersnaam die je net hebt ingevuld, en tik op enter. Vervolgens wordt je overzicht geladen.