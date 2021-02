Instagram gaat TikTok achterna en werkt aan verticale Stories

Instagram werkt aan een nieuwe manier van het kijken van Stories. De verhalenfunctie scrol je nu nog horizontaal, maar dat kan zomaar eens veranderen. Met dank aan TikTok.

Verticale Stories in Instagram

Het lijkt erop dat Instagram werkt aan een verandering voor Instagram Stories. Nu nog kun je horizontaal scrollen door de verschillende verhalen, maar het kan zomaar zijn dat dat binnenkort verandert. Er wordt gewerkt aan een optie die je verticaal laat scrollen door de verhalen. Deze functie doet denken aan TikTok.

De ontdekking is gedaan door een developer, die in de broncode van de app heeft ontdekt dat er gewerkt wordt aan de functie. De fotodienst meldt aan TechCrunch dat de feature inderdaad in ontwikkeling is. Het gaat om een vroegtijdig prototype en is niet beschikbaar voor het publiek.

Of Instagram de functionaliteit naar iedereen uit gaat rollen is niet bekend. Mogelijk test Instagram eerder nog het onder een groep gebruikers. Het lijkt nu op een functie die je zelf handmatig kunt activeren en dus niet perse verplicht is.