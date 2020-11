Instagram voegt 3 nieuwe functies toe aan Instagram Live

Er staan verbeteringen op stapel voor de Live-functionaliteit in Instagram. De foto-app, die al lang niet meer alleen om foto’s draait, heeft vier nieuwe functies aangekondigd die Instagram Live verder moeten verbeteren.

Nieuwe functies Instagram Live

Instagram voegt met regelmaat nieuwe functies toe aan de app om je nog meer te vermaken. Zo schreven we onlangs over de handige Stories locatiekaart en meer nieuwe features. Een andere verbetering is nu ook aangekondigd door Instagram. De verbeteringen hebben betrekking op Instagram Live, waarmee je direct live kunt uitzenden op je Instagram-account.

Het wordt vanaf nu mogelijk om live te gaan voor een periode van maximaal 4 uur. Dankzij het nieuwe Live Archief wordt een live video voortaan maximaal 30 dagen bewaard, voordat deze gewist worden. Daarnaast is er een Live Now-sectie te vinden in de Verkennen-functie in de Instagram app, en in de aparte IGTV applicatie. Zo kun je sneller live video’s ontdekken die bij je passen.