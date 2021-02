Instagram komt met prullenbak-functie en helpt tegen hackers

Instagram heeft een nieuwe functie aangekondigd genaamd Recently Deleted. Middels deze optie kun je beelden die je eerder hebt verwijderd, weer terughalen. Dit kan met name van pas komen als je Instagram account gehackt is.

Instagram Recently Deleted

Er is door Facebook gestart met het uitrollen van een nieuwe functie voor Instagram. De functie heeft de naam Recently Deleted en maakt het inzichtelijk welke bestanden door de gebruiker zijn verwijderd. Het gaat hierbij om gedeelde foto’s en video’s, maar ook ‘reels’, Stories en IGTV beelden.

Na het verwijderen van deze content wordt deze direct verwijderd en belanden ze in de Recently Deleted map, wat zeg maar de prullenbak is. Verwijderde Stories welke niet in je archief staan, blijven hier voor 24 uur staan, andere bestanden worden automatisch 30 dagen later gewist. In die tijd is het mogelijk om een bestand uit de prullenbak te halen. Dit kan echter niet iedereen doen, want om dit mogelijk te maken dien je hiervoor jezelf te verifiëren via mail of sms.

De nieuwe prullenbak-functie moet helpen tegen hackers. Wanneer je account gehackt is, kan het zomaar zijn dat diegene je account met foto’s wist. Tot nu was het niet mogelijk om deze dan onder eigen controle weer terug te halen. De nieuwe functie moet wel die mogelijkheid bieden. Het kan niet voorkomen dat de hacker alsnog een account verwijdert, maar doorgaans gebruiken hackers accounts om eigen berichten te delen, meestal malafide producten of diensten.

De optie wordt in de komende tijd uitgerold naar de apps van Instagram.