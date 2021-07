Exodus Privacy app geeft je snel inzicht in machtigingen en (onterechte) permissies

Op menig smartphone staan tientallen verschillende applicaties. Elke applicatie heeft één of meer rechten nodig om te kunnen werken. Wil je snel te zien krijgen welke Android-apps welke permissies hebben, dan kan de Exodus Privacy app goed van pas komen.

Exodus Privacy app

Met de vele tientallen apps die we gebruiken op onze smartphone, horen ook een hoop rechten en machtigingen voor iedere app. De ene toepassing heeft toegang nodig tot je locatie, de andere tot je contacten, terwijl weer een andere applicatie andere vereisten heeft. Dat bepaalde apps sommige rechten nodig hebben, betekent echter niet dat ze dit ook echt nodig hebben. Met de app Exodus Privacy app kun je zien welke rechten en dergelijke een app gebruikt. We hebben deze applicatie eerder al opgenomen in ons uitgebreide overzicht met de 10 beste privacy-apps om je smartphone en jezelf te beschermen.

Trackers en permissies

Van iedere app die geïnstalleerd is op je smartphone, kun je de trackers en permissies bekijken. Goed nieuws voor degenen die onze eigen DroidApp App op hun smartphone hebben, geen vuiltje aan de lucht. Verschillende andere applicaties hebben een hoop meer machtigingen nodig om te functioneren. In enkele gevallen is dit ook daadwerkelijk nodig om de app beter te laten werken, maar vaak is het ook een twijfelgeval.

In de app van Booking zitten op moment van schrijven 11 trackers en vraagt de app toegang tot 27 permissies. Een aantal daarvan zijn ook te verklaren. We zien toegang tot de telefoonstatus, het lezen van je contacten (wat gebruikt kan worden voor het uitnodigen van een contact bij een reis) en bijvoorbeeld toegang tot de zaklamp. We zien ook de Facebook app, welke maar liefst 61 permissies nodig acht. Daarbij is er ook de AliExpress app, met maar liefst 7 trackers en 35 permissies. Het is niet mogelijk om via Exodus permissie-instellingen aan te passen. Wel kun je bij een app op het tandwiel klikken en zo via de app-pagina van je smartphone eventuele instellingen aanpassen. Exodus geeft niet direct aan welke permissies onterecht zijn

Zelf weten hoe het met de apps op jouw smartphone gesteld is met de permissies? Je kunt Exodus Privacy gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.