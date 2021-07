Olympische Spelen apps voor Tokio 2021: volg alles live en direct

Deze maand gaan dan eindelijk de Olympische Spelen van start. Hiervoor is de Japanse hoofdstad Tokio uitgekozen. Vanwege het Coronavirus is editie 2020 een jaar opgeschoven. Wil je niets missen? Volg dan alles live met de Olympische Spelen apps.

Olympische Spelen apps

Vanaf vrijdag 23 juli 2021 kunnen we genieten van het nieuwe sportevenement tijdens deze sportzomer. We hadden al het EK voetbal en de Tour de France, en nu is het tijd voor de Olympische Spelen. Tot en met 8 augustus kunnen we verschillende sporten aanschouwen. Net zoals bij het EK voetbal is de naam van het evenement Tokyo 2020 gebleven en zal dit ook terug te zijn in de naamvoering. Ondanks dat het dus in 2021 gehouden wordt. Daarnaast is de rest (vooralsnog) niet opgeschoven. Dus we hebben volgend jaar de Winter Olympics 2022 in Beijing en zijn de volgende zomerspelen in Parijs, in 2024.

Wil je niets missen? Dan hebben we hieronder voor je de belangrijkste apps om alles te kunnen volgen.

NOS

De NOS app komt ook goed van pas tijdens de Olympische Spelen. De verschillende sporten zullen uitgezonden worden bij de NOS, waarbij je de livestream van de Olympische Spelen kunt bekijken in de app. Daarnaast vind je in het sportgedeelte het laatste nieuws rondom de sporters en sporten, en kun je ook ook een melding instellen voor als er een wedstrijd uitgezonden wordt.

Olympics

Via de officiële Olympics app van het IOC blijf je op de hoogte van alle gebeurtenissen en het tijdschema van de Olympische Spelen. Daarbij vind je er ook informatie over de Paralympische Spelen, welke duren van 24 augustus tot en met 5 september 2021. Het laatste nieuws vind je er terug, net als de verschillende standen, de medailles en informatie over de verschillende locaties waar de Spelen worden gehouden.

Tokyo 2021

De Tokyo 2021 app is handig om direct te zien welke sporten er op een dag uitgeoefend worden. Per dag kun je lijken welke Olympische sporten er gespeeld gaan worden. Dit zie je samen met de tijd. Tevens geeft deze applicatie je achtergrondinformatie over de verschillende sporten, en vind je ook de resultaten terug, samen met het aantal medailles.