Glimble is nieuwe reis-app van Arriva voor heel Nederland

Vervoersbedrijf Arriva heeft een nieuwe app uitgebracht: Glimble. Met deze applicatie kun je gebruikmaken van een nieuw reisplatform. Je complete reis van deur-tot-deur plan, boek en betaal je met deze applicatie. Maar wat kun je ermee?

Glimble

Reis-apps voor het openbaar vervoer zijn er in vele soorten en maten. Het meest bekende is de 9292 app, maar Arriva gelooft nu dat het beter kan; met de app Glimble. Deze app kan voor het openbaar vervoer in Nederland gebruikt worden en maakt het mogelijk om je reis te plannen van deur-tot-deur. Er kunnen verschillende vervoersopties gecombineerd worden, om zo de reis te plannen die bij je past. De Glimble app helpt je tijdens het reizen met de reisassistent met stap-voor-stap begeleiding.

Volgens Arriva kan en moet de mobiliteit anders, en daar moet Glimble aan bijdragen. Naast reizen met het openbaar vervoer kun je de app ook gebruiken voor deelauto, deelscooter en deelfiets. Het platform staat in verbinding met diensten als Felyx, GoSharing, OV-fiets en Arriva deelfiets. De mogelijkheden moeten in de komende tijd verder uitgebreid worden. Parkeren en opladen van een elektrische auto is één van de functies die er aan zitten te komen.

Je kunt je route door heel Nederland plannen, ook in gebieden waar Arriva niet komt. Handig aan de applicatie is dat je voor je hele reis, dus ook met bijvoorbeeld metro, trein en bus, je direct tickets kunt kopen. Gebruikers van de app kunnen bij een halte een foto toevoegen, zodat anderen snel de halte kunnen herkennen. De Glimble app kun je downloaden uit de Google Play Store via de onderstaande button.