De vergeten telefoon: Samsung F330 uit 2007

We gaan in deze editie van ‘De vergeten telefoon’ naar het jaar 2007. In dat jaar verscheen de witte, opvallende Samsung F330, met direct toegang tot je muziekspeler. Wat valt nog meer te vertellen over de Samsung F330?

Samsung F330

Op slag verliefd, dat was ik op de Samsung F330 toen het toestel in 2007 uitgebracht werd. Een spierwit toestel (of in het zwart) en het opvallende slider-design. Nu is het tijd om deze telefoon eens nader te bekijken, in onze rubriek ‘De vergeten telefoon’, want was alles wel zo rooskleurig? De slider-telefoon was gericht op de muziekliefhebber. Dat onthulde ook gelijk het design van deze Samsung F330. Wanneer de telefoon gesloten was, kon je namelijk direct nog je muziekspeler bedienen met de toetsen onder het scherm. Onder de bedieningstoetsen zat de knop om direct de muziekspeler te starten. Naast de toetsen was de telefoon voorzien van aanraaktoetsen, ofwel touch-sensitive toetsen. Een negatief punt leverde dit op in vele ervaringen; want deze waren lang niet altijd even prettig bedienbaar. Daarbij ervaarde een grote groep gebruikers problemen met spookoproepen en andere spook-aanrakingen.

De Samsung F330 was uitgerust met een 2,1 inch TFT-scherm, een kleurenscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Samsung bracht het toestel op de markt met 24MB aan geheugen en dat kon gelukkig uitgebreid worden middels een geheugenkaart. Aan de voorzijde was de F330 uitgerust met een VGA 0,3 megapixel front-camera. Deze kon gebruikt worden voor het videobellen. Achterop was er een 2 megapixel lens voor het maken van foto’s, en ook kon ermee gefilmd worden. Naast deze camera zat het bekende spiegeltje, zodat je kon zien hoe je eruit zag voor een selfie anno 2007. De front-camera kon daarvoor niet gebruikt worden namelijk. Voor de muziekliefhebber was er niet alleen de muziekspeler; ook een FM-radio was op het toestel te vinden. Samsung gaf de telefoon daarnaast een accucapaciteit mee van 850 mAh.

De ervaringen van gebruikers met de Samsung F330 waren ondanks het mooie voorkomen, vaak niet positief. Zoals genoemd ervaarden gebruikers verschillende problemen met de aanraaktoetsen. De F330 ging wel heel snel van toetsenblokkering af. Bij SMS’en waren deze toetsen zo gevoelig dat vaak een bericht zomaar afgesloten werd, dat je dus heel je tekst kwijt was. Ook op het schuifmechanisme van het toestel was het één en ander aan te merken. Geen klapper van een toestel dus.

Samsung bracht de F330 uit in Nederland voor een prijs van tussen de 250 en 300 euro.



Samsung F330 samengevat in 3 punten: