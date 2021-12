DroidApp wenst je een goede jaarwisseling en een gezond 2022!

Vandaag is het 31 december, de laatste dag van het jaar 2021. Graag willen we nog iets tegen je zeggen, voordat we met champagne, oliebollen en appelbeignets het jaar 2022 inluiden.

De beste wensen voor 2022! 🥂🎆

Vorig jaar begonnen we ons dankwoord naar jullie toe, met de tekst ‘We hoeven je niet te vertellen dat 2020 een bewogen jaar was’. Die zin kunnen we eigenlijk ook wel voor 2021 neerzetten. Het was weer een jaar waarbij vrijwel alles anders liep dan verwacht. Je klikt echter niet op dit artikel om een jaaroverzicht te krijgen; die zie je vanavond wel in het avondjournaal. Daarnaast hebben we ons handige Android jaaroverzicht 2021 gedeeld, met het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar. We delen dit artikel om nog wat met je te delen.

Het hele DroidApp-team heeft zich het hele jaar voor de 100 procent ingezet om jou van de beste content te voorzien. Niet alleen met het belangrijkste nieuws, maar ook met onze uitgebreide reviews, vele tips, specials, achtergrondartikelen en natuurlijk de toesteldatabase met alle specificaties. Natuurlijk gaan we hier in 2022 mee door en zullen we ook het komende jaar de nodige interessante content publiceren.

Deze maand verscheen nog een hoop interessante specials, die je misschien wel gemist hebt.

Morgenochtend hebben we daarnaast ook nog een heel tof artikel voor je, dus houd DroidApp in de gaten!

Bedankt

We sluiten dit bericht niet eerder af, voordat we jou bedankt hebben! Jij, als gewaardeerde lezer. We krijgen dagelijks veel tips, complimenten en feedback binnen; en we proberen hier altijd persoonlijk op te reageren. Zoals we vorig jaar al zeiden; DroidApp is er voor jou, maar ook door jou. We zijn erg blij met de vele tips; samen met de screenshots van updates.

Wil je niets missen van DroidApp, dan kun je je gratis aanmelden voor onze dagelijkse nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief, waarvoor je je ieder moment ook weer kunt afmelden, blijf je op de hoogte van het nieuws van de afgelopen dag. Dat kun je doen via deze link en onderin beeld vind je dan de aanmeld-optie. Natuurlijk kun je ons ook volgen op Twitter, Facebook, Telegram en Instagram.

We willen je een fijne jaarwisseling wensen, en bovenal een voorspoedig en gezond 2022! Tot volgend jaar!

– Paul, Kelly, Anton, Luke en Stefan