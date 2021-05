De vergeten telefoon: Motorola C155 uit 2004

De naam ‘Motorola C155’ zegt je mogelijk niet zoveel, maar het design komt je misschien wel bekend voor. In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ gaan we terug naar het jaar 2004, waarin de Motorola C155 uitgebracht werd.

Motorola C155

In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ blikken we terug op toestellen die jaren geleden zijn verschenen op de markt. De ene keer een populair toestel dat geliefd was onder een grote groep consumenten, de andere keer een pareltje waarbij je weer het ‘oh ja-gevoel’ krijgt en de andere keer een écht vergeten model. Noem een Motorola-telefoon van vroeger en grote kans dat de RAZR, PEBL of een ander model in je opkomt. Maar ken je de Motorola C155 nog?

Dit toestel had niet veel aan mogelijkheden in huis. Dat was destijds, in 2004, ook echter nog niet nodig. De smartphone was nog ver weg en toestellen waren een stuk goedkoper. Opvallend aan het toestel waren de rondingen. Niet alleen aan de hoeken, maar juist ook de ruimte waarin het scherm te vinden was. Dit deed eigenlijk weer een beetje denken aan de Motorola Aura, die we eerder hebben besproken in onze wekelijkse rubriek.

De Motorola C155 werd in 2004 uitgebracht en was voorzien van een CSTN-beeldscherm met een resolutie van 67 x 98 pixels en 4000 kleuren. Het scherm had een 3:2 beeldratio. Met een gewicht van 80 gram was het toestel gemakkelijk in een zak te stoppen en daarbij kon je sms’en en verschillende voorgeïnstalleerde simpele spelletjes spelen. De Motorola C155 was voorzien van een 920 mAh accu en bood verder opties als een stopwatch en dergelijke, maar dan hield het al snel op. Bellen en sms’en, dat was het hoofddoel van de Moto. Dan toch te bedenken dat de handleiding van dit toestel 106 bladzijden telde.



Motorola C155 samengevat in 3 punten: