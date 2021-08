LG is inmiddels niet meer. Zo’n jaar of elf geleden was dat wel anders. De LG-toestellen vlogen je om de oren. In 2010 was daar de LG GM360 Viewty Snap, als onderdeel van de Viewty-serie. Deze week bespreken we het toestel in ‘De vergeten telefoon’.

LG GM360 Viewty Snap

De Viewty-serie van LG waren toestellen met een focus op de camera; het maken van goede foto’s. Het topmodel was daarbij de LG KU990 Viewty, en later verscheen nog de Viewty Smart. Een ander toestel dat in de Viewty-serie verscheen was de LG Viewty Snap met het modelnummer GM360. Zonder dat je je portemonnee leeg hoefde te schudden, beloofde LG een goede camerakwaliteit. De telefoon bood integratie voor sociale netwerken en er was een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. De integratie van sociale netwerken was van bijvoorbeeld Facebook en Twitter, maar ook diensten waarover we nu niks meer horen; zoals Orkut, MySpace en Picasa.

De camera van de smartphone was de belangrijkste eigenschap. De LG GM360 Viewty Snap was uitgerust met een Schneider-Kreuznach lens, welke bij werd gestaan door een LED-flitser. De lens was een 5 megapixel camera. Een aandachtspunt bij de camera van de Viewty Snap was de hoeveelheid ruis die soms de overhand nam. Filmen was niet bepaald weggelegd voor de telefoon; dit ging slechts in QVGA-resolutie met 10 frames per seconde. Met Optic-All Zoom kon digitaal ingezoomd worden zonder kwaliteitsverlies, zo omschreef de marketingafdeling het.

LG gaf haar toestellen destijds een opvallende eigen interface mee. Op het startscherm kon je widgets plaatsen, wat we ook weer kennen van de LG Cookie. Per hoofdscherm had je de mogelijkheid om maximaal drie widgets te plaatsen. Je kon alleen de widgets van LG zelf gebruiken. Ook was er Livesquare, wat er nogal kinderlijk uitzag, en je inzicht gaf in je laatste oproepen en contacten.

De LG GM360 Viewty Snap was voorzien van een 3,0 inch beeldscherm; een resistief touchscreen met een resolutie van 400 x 240 pixels. Er was zo’n 60MB aan opslagruimte en ook Bluetooth zagen we terug bij de Viewty Snap. De accucapaciteit was 900 mAh en de batterij was verwisselbaar. Het toestel kwam uit in Nederland rond de 130-150 euro.

LG GM360 Viewty Snap samengevat in 3 punten: