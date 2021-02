De vergeten telefoon: Nokia 2110 uit 1994

Een trendsetter, zo kunnen we de Nokia 2110 voorzichtig wel noemen. Wat was er zo bijzonder aan dit toestel dat in 1994 uitgebracht werd?

Nokia 2110

In 1994 verscheen de Nokia 2110 op de markt. Het toestel was kenmerkend van ontwerp voor die tijd. Dit betekent een vrij fors model (vergeleken met nu) en een uitschuifbare antenne. Wel was hij op twee manieren speciaal; hij was kleiner dan zijn concurrenten en een groter scherm dan andere modellen. In de rechterbovenhoek van het toestel was de toets te vinden om het toestel in- of uit te schakelen.

Veel mogelijkheden had de Nokia 2110 natuurlijk niet. Het toestel woog 240 gram en had slechts beperkte opslagruimte. Naast het simkaartgeheugen kon je maximaal 125 contacten opslaan in de telefoon. In principe geen probleem natuurlijk, want je greep in die tijd waarschijnlijk sneller naar een papieren adresboek. Daarnaast was er een 550 mAh accu.

Speciaal was de Nokia 2110 toch wel; het was het eerste toestel van de Finse fabrikant met de bekende Nokia-tune. Daarnaast kon je er ook mee sms’en. De Nokia 2110 was erg geliefd, er zijn zo’n 20 miljoen exemplaren van deze serie geproduceerd. Een oude advertentie is ook nog opgedoken; daarin staat de prijs van het toestel op 1499 gulden.



Nokia 2110 samengevat in 3 punten: