De vergeten telefoon: Samsung F400 – op twee manieren uitschuifbaar

Wilde je in 2008 alles uit je muziek halen op je telefoon, dan kwam je mogelijk uit bij de Samsung F400. Dit toestel van Samsung bood verschillende interessante opties, had een indrukwekkend design en bood van alles voor de muziekliefhebber. We bespreken de Samsung F400 in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Samsung F400

In 2008 bracht Samsung de Samsung F400 uit, een telefoon die uitermate geschikt was voor het afspelen van je muziek. Hiervoor had de telefoon een relatief interessante prijs en tevens een opvallend design. De Samsung F400 was niet zomaar een slider-phone die je uit kon schuiven. Je kon het toestel namelijk zowel naar boven als naar beneden schuiven. Op die manier verscheen of de speaker van Bang & Olufsen, of het toetsenbord. Daarnaast was het redelijk uniek dat de Samsung met een 3,5 millimeter aansluiting verscheen. Dit maakte het luisteren van muziek met je eigen headset gemakkelijker. Daarnaast was de Samsung F400 voorzien van een FM-radio.

Wanneer je naar het scherm naar boven scheef, kwam het toetsenbord tevoorschijn. Onder het scherm zelf zal een cirkelvormige navigatietoets die we ook zagen bij bijvoorbeeld de Samsung G600. Het scherm was een 2,2 inch display met een resolutie van 320 x 240 pixels. Verder was de Samsung F400 uitgerust met een 3,0 megapixel camera met LED-flitser en autofocus. Ook was er een lage resolutie front-camera voor bijvoorbeeld videogesprekken.

De Samsung F400 was voorzien van iets meer dan 20MB aan opslagruimte. Dit geheugen kon je uitbreiden middels een microSD-geheugenkaart. De telefoon kon overweg met 3G, had Bluetooth en een 960 mAh accu. Bij de release lag de prijs van het toestel rond de 275 euro.



Samsung F400 samengevat in 3 punten: